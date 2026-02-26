Controlada la fuga en un tren con mercancías peligrosas en La Llagosta

Fin de la emergencia
Protecció Civil de la Generalitat ha informado este jueves por la mañana de la activación de la prealerta del plan TRANSCAT después de detectarse una fuga en un tren que transporta materias peligrosas. Desde las 7:30 h, aprovimadamente, el convoy ha estado detenido en la estación de La Llagosta (Vallès Oriental, Barcelona).
Seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado a la terminal de mercancías de la estación para inspeccionar y controlar la fuga detectada en uno de los vagones del tren. Poco después de las diez de la mañana, el cuerpo ha informado que la situación ya ha sido controlada y ha añadido que la empresa propietaria del contenido del vagón se hará cargo de su transpote.
El plan TRANSCAT corresponde al Plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya.
En paralelo, Protecció Civil también ha activado la prealerta del plan FERROCAT y los trenes de la línea R2 y R2 Nord de Rodalies no han estado realizando parada en la estación de La Llagosta durante unas dos horas y media. Alrededor de las 10:00h, se restablecido el servicio.
