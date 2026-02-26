Cambio sin vuelta atrás en el carril bici de Barcelona: el 65% de los desplazamientos ya son eléctricos

Ya no hay vuelta atrás: el 64% de los desplazamientos por el carril bici en Barcelona ya se realizan en modo eléctrico. "El sistema se ha electrificado de manera estructural" y "acelerada", afirma el Bicicleta Club de Catalunya (BACC).

El BACC ha llevado a cabo un análisis del uso de los carriles bici en la ciudad en la quinta edición del estudio Radiografía Ciclista de Barcelona, que ha hecho público este viernes. Dentro del sistema ciclista, la bicicleta eléctrica se ha convertido en la opción dominante (46% del total), superando ampliamente a la bicicleta mecánica (36%).

Gráfico que muestra la cuota modal por tipo de propulsión. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El Bicing pilota el cambio

El cambio al modo eléctrico lo está pilotando el Bicing. El servicio público de bicicleta en sus modelos eléctricos supone un 26% de cuota de ocupación del carril bici, y multiplica por siete la del Bicing mecánico (3,7%), lo que refleja "un cambio estructural en el uso del servicio público y en los hábitos de las personas usuarias", según el BACC. Aun así, el proceso de electrificación también se ha extendido al resto de bicis urbanas y plegables privadas.

Asimismo, el análisis evidencia que la bici concentra ya más de 8 de cada 10 desplazamientos y continúa siendo el eje central. Sumando el modo eléctrico y el convencional, la bici de uso urbano privada ocupa la primera posición, con un 36,51% del total de desplazamientos, seguidas por el Bicing que casi llega al 30%. Las bicis plegables suponen un 13% y las cargo-bikes y otros vehículos suponen el 2,7%.

El uso del carril bici se ha estabilizado en el último año. El volumen global de pasos se mantuvo prácticamente igual: en 2025 se registraron 12.800, solo 1.500 más que el año anterior. "Se mantienen unos patronos estables", explica el responsable del BACC, Adrià Arenas. El club ciclista lamenta que no se han construido más carriles bici, y que "no exista una apuesta más firme por parte del Ayuntamiento por habilitar más infraestructura ciclista", cuando está probado que a más facilidades, más uso.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de la cuota modal del patinete eléctrico en porcentaje.

Descenso del patinete eléctrico

El que sí ha recibido el golpe más directo es, en opinión de Arenas, el patinete eléctrico. Pese a mantener una presencia destacada del 18%, sigue reculando desde 2022, cuando superaba el 30% de los desplazamientos. Los datos apuntan a "un cambio en el equilibrio modal de la red", en el que la bici ha recuperado un protagonismo que parecía tiempo atrás que estaba en peligro. Fue determinante la prohibición en febrero de 2023 de subir el patinete en el transporte público. A partir de ahí se inició el descenso en el uso de este sistema. "El patinete es el saco de boxeo como antes lo había sido la bici, ha sido perseguido como un actor nuevo de la movilidad en los últimos años, lo que explica su descenso", señala Arenas.

Aún así, ello no supondría un retroceso en las preferencias por la movilidad sostenible en la ciudad. "Los usuarios que se pasaron al patinete no procedían de modos de combustión, sino que eran peatones que habían optado por realizar los mismos recorridos a pie de forma más rápida con el patinete.

Gráfico que muestra la cuota modal por tipo de vehículo. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Mayor diferencia entre género

El BACC alerta que la brecha de género se ha ampliado en el último año. Solo 3 de cada 10 personas usuarias son mujeres, frente al 35,6% en 2021. La caída es mayor en la franja de tarde, donde la participación femenina baja hasta el 29%. ¿Cuál sería el motivo de que la mujer opte cada vez menos por la bici? En opinión del BACC, se ha incrementado la percepción de inseguridad en la infraestructura, un aspecto clave en la decisión entre el sector femenino a la hora de optar por la bici. "La percepción es que la infraestructura no está conectada, sobre todo en el Eixample, donde existe un fraccionamiento de forma continuada, a la vez que constantemente se producen invasiones del carril bici" por parte de coches y furgonetas, explica el portavoz del BACC.

El informe ahora publicado da continuidad al estudio que inició en 2021 esta entidad que cumple 25 años en su tarea de fomentar el uso de la bici como medio de transporte en Catalunya.