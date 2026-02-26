El nuevo mercado de Nou Barris abrirá con una veintena de espacios vacíos por falta de ofertas para ocuparlos

Está previsto que el nuevo mercado de Montserrat, en el distrito de Nou Barris, se inaugure en marzo o, como muy tarde, en abril. En construcción desde el otoño de 2022, la nueva plaza de abastos de la Via Favència empezó a construirse con un par de años de demora, afectada por el parón del covid, y se estrenará con casi otros dos años de retraso para sustituir a las dependencias que prestan servicio desde 1960. Al margen de una veintena de negocios que se trasladarán desde el viejo inmueble del barrio de Les Roquetes, el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona destacó en noviembre pasado que 21 espacios vacíos de Montserrat (19 almacenes y dos establecimientos) figuraban en la lista de 127 vacantes en toda la ciudad, divididos en 76 puestos y 51 depósitos, que salieron a subasta a finales de 2025 para hallar comerciantes que los ocuparan. No obstante, ninguno de los sitios libres en el mercado pendiente de apertura halló quien se los quedara.

Al publicitar la puja, el ayuntamiento anunció que la “novedad destacada” era la inclusión de los 19 almacenes “de nueva creación” en el mercado de Montserrat, “a pocos meses vista de la puesta en funcionamiento” del edificio, donde un súper de Aldi está operativo desde hace un mes. Sin embargo, el proceso para tratar de adjudicar los depósitos sin titulares en Montserrat se declaró desierto por falta de pretendientes.

Tampoco hubo nadie que compitiera por los dos puestos que se ofrecieron, uno de pescadería y otro abierto a un tipo de oferta inexistente hasta ahora en la plaza situada en Les Roquetes. En total, 108 locales en las lonjas de la ciudad no han encontrado a nadie dispuesto a reabrirlos en la última licitación, resuelta a principios de este febrero. Son 62 tiendas y 46 depósitos que seguirán huérfanos. Las convocatorias anteriores se saldaron con resultados similares.

En la última puja, se adjudicaron solo 19 de los 127 locales ofrecidos en 31 mercados con espacios desocupados

Cuestión de tempos

Preguntado al respecto, el Instituto de Mercados achaca la ausencia de aspirantes para afincarse en el próximo equipamiento y sumarse a los vendedores que se realojarán desde las viejas instalaciones de Nou Barris a una cuestión de tempos. “Es posible que en el mes de noviembre [cuando se lanzó la subasta] todavía se viese un poco lejos en el tiempo la puesta en marcha del nuevo mercado”, intuye.

Una vez pasada la licitación, el organismo municipal ha recibido el interés de dos personas para regentar la pescadería vacante en Montserrat. Lo atribuye a que “ahora ya se acerca la inauguración” y “se ha hablado más” del mercado.

Al surgir un par de aspirantes, el Instituto de Mercados ha abierto un proceso para adjudicar la tienda de forma directa de aquí al 2 de marzo a quien esté dispuesto a pagar más por ella. Sin contabilizar las tasas, el precio de salida de la pescadería en el nuevo equipamiento se fijó en 33.308 euros por una concesión de 20 años, con posibilidad de empezar con una de tres años para luego prorrogarla por 17 más, al igual que en el resto de locales subastados. El otro comercio vacante de Montserrat se estimó en 29.780 euros.

Clientes a la salida del nuevo mercado de Montserrat, en Barcelona, durante la reciente apertura de un supermercado Aldi. / Jordi Otix / EPC

“A priori, solo tendríamos un establecimiento no activo, aunque en los próximos días podría aparecer alguna persona interesada y estaríamos al 100% de ocupación comercial”, sugiere el instituto municipal. Asocia también que aparezcan ahora competidores por un puesto a la apertura del Aldi. Observa que el súper está atrayendo una "muy buena actividad” al mercado.

En todo caso, los 19 almacenes desocupados de la futura plaza no han recibido de momento ofertas al cerrarse la puja, tras la que se abre un plazo de seis meses para conceder espacios desiertos mediante procesos de negociación. Salieron al mejor postor a partir de 5.391 euros en el caso más barato y 43.335 euros el más caro que, a su vez, resultó ser el importe más elevado que se reclamó entre todos los locales subastados en Barcelona.

El instituto municipal cree "muy posible" que, cuando el mercado ya haya entrado en servicio, "algún comerciante vea incrementado su nivel de ventas o tenga necesidad de un nuevo almacén y solicitar su adjudicación". Alega que “ya ha pasado en otros casos similares” y añade que “hay muchos vendedores que ya tienen almacén y lo tendrán en el nuevo mercado”.

Poco éxito

Una vez más, una subasta de puestos y almacenes cerrados en los mercados de Barcelona se salda con escaso éxito. En la última convocatoria, 19 establecimientos y almacenes han hallado adjudicatario, el 15% de los espacios ofertados.

La última convocatoria ha concedido 14 de los 76 establecimientos ofertados en la ciudad, apenas uno de cada cinco de los que buscaban comerciantes

El Instituto de Mercados ha concedido 14 negocios inoperativos en 10 mercados distintos, apenas uno de cada cinco de los que se ofrecían. Al mismo tiempo, se ha asignado concesionario para cinco almacenes en cuatro mercados, menos del 10% de los que figuraban en la licitación.

Durante la comisión municipal de economía de la semana pasada, la oposición advirtió de las dificultades para reabrir los comercios desocupados en las plazas municipales. “Nos consta que en los dos últimos años han cerrado más puestos y la anterior subasta ya fue decepcionante”, observó la concejala Joan Ortega (Junts), que juzgó los intentos de reactivación como un “fracaso” y que las convocatorias para volver a levantar persianas en los mercados “no han funcionado”.

La concejala Marta Villanueva (PSC) compartió la preocupación. En todo caso, señaló que los 76 establecimientos ofertados en la reciente subasta representan solo el 4% de los 1.871 negocios existentes en los mercados.

En la comisión, los grupos de la oposición aprobaron una proposición de Junts para instar a que se dispense a las asociaciones de comerciantes de los mercados de tener que asumir las cuotas de los puestos cerrados. Sobre el gasto adicional que los locales no adjudicados en Montserrat pueda tener para los vendedores, el Instituto de Mercados responde que el impacto económico será “pequeño”. “En los primeros meses de funcionamiento, los costes de mantenimiento son bajos porque muchas instalaciones están en garantía y, además, cuentan con la aportación económica que hace el autoservicio Aldi, que participa en los gastos operativos de funcionamiento”, expone el organismo.