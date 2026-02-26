El movimiento vecinal del Baix Besòs reclama "gobernanza metropolitana" para solucionar los problemas de vivienda y movilidad de los municipios

La Confederació Veïnal del Baix Besòs (CVBB) se marca este 2026 como "el año clave para pasar de las promesas institucionales a la ejecución de proyectos vitales para los cinco municipios del Baix Besòs", es decir: Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. Así lo han remarcado representantes vecinales y sindicales este jueves por la mañana en un acto celebrado en la sede de UGT en Barcelona: "Es necesario crear una gobernanza metropolitana real en el eje del Baix Besòs que dé respuestas articuladas y coordinadas a los problemas de los vecinos", ha declarado Mariela Iglesias, de la CVBB.

El acto también ha servido para informar de la entrada en la entidad vecinal de los sindicatos CC.OO y UGT. La CVBB también ha recordado la "parálisis" que el Consorci del Besòs sufrió, a su tenor, entre 2023 y 2024: "Después de la entrada del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el consorcio, se ha abierto una nueva etapa". Así, la CVBB ha presentado una hoja de ruta con varias propuestas dirigidas a los cinco alcaldes para acelerar la transformación de la zona.

En materia de vivienda, la entidad vecinal exige la creación de un Plan Territorial Sectorial de Vivienda específico para el Baix Besòs que contemple medidas como el aumento de la densidad habitacional del futuro barrio de las Tres Xemeneies del Besòs (que actualmente prevé levantar 1.768 viviendas); o un plan de rehabilitación integral para barrios degradados como La Mina (en Sant Adrià de Besòs), Trinitat Vella (en Barcelona) y la zona de la Serra d'en Mena (en el límite municipal entre Santa Coloma y Badalona). Asimismo, piden la ampliación del Pla Vesta contra la violencia machista para que pase de gestionar 23 viviendas a unas 50 y; por último, una actuación urgente contra el barraquismo en Montcada i Reixac y en los polígonos de Badalona.

Representantes sindicales y vecinales del Baix Besòs presentan sus demandas en la sede de la UGT de Barcelona, este jueves / ACN

En lo que se refiere a infraestructuras y movilidad, el movimiento vecinal del Besòs demanda "conectividad real" entre los diferentes municipios. Las peticiones son ya históricas en este sentido, y contemplan la prolongación de la L1 del metro en Badalona, la conexión en el barrio de la Trinitat de las líneas L3 y L4 del suburbano así como la llegada de la T4 del Tram hasta el puerto de Badalona. Más adelante, con el horizonte en el año 2040, la CVBB aboga por el traslado al interior de la línea R1 de Rodalies entre La Sagrera y Montgat, la ejecución de dos nuevos puentes para peatones y bicicletas sobre el Besòs y una "solución a las rupturas urbanas de Montcada", así como la reducción de la contaminación acústica en el entorno de la B20 a su paso por Santa Coloma.

Por último, la entente de vecinos y sindicatos apuesta por alcanzar un "entorno saludable" en materia de medio ambiente y salud en la zona. Para ello, exigen que se cumplan "dos deudas históricas en equipamientos". Se trata de la construcción inmediata del Hospital Ernest Lluch en Montcada, del CAP Sant Crist en Badalona; la descontaminación de la playa de la Mora; el desamiantado de los edificios públicos antes de 2028 (como manda la norma europea, de hecho); la protección arqueológica del Rec Comtal y de la huerta de la Ponderosa y; por último, poner fin a la "pérdida de 260.000 litros diarios de agua potable en la conducción" que va de Cardedeu a Montcada: "Una fuga intolerable desde 2008".

"El Baix Besòs ya no es el patio de atrás, somos una pieza clave de Catalunya que exige inversión y respeto", declaran los responsables de la CVBB.