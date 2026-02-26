Badalona cierra un supermercado por no tener licencia tras multarlo tres veces

El Ayuntamiento de Badalona ha ejecutado el cierre provisional de un supermercado al detectar que no tenía licencia. Lo ha hecho público en sus redes sociales el alcalde Xavier Garcia Albiol, quien ha explicado que el consistorio había multado al establecimiento hasta en tres ocasiones "pero han ignorado todos los requerimientos".

"¡No aflojamos!", ha clamado Albiol en la publicación donde relata el precinto del local. El consistorio ha procedido al cierre hasta que se lleve a cabo la regularización. Se trata de un local de la Avenida Joan XXIII, en el barrio de Artigues de Badalona.