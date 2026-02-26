Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica

El proyecto para transformar el párking del icónico Alcampo de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) en la instalación fotovoltaica más potente de Barcelona y su conurbación empezará a tomar forma esta misma semana. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración responsable, ha anunciado en un comunicado que estos días darán inicio las obras de construcción de la instalación de generación de energía solar fotovoltaica con mayor potencia de todo el territorio metropolitano. El proyecto responde a una lógica de tratar de aprovechar aquellos espacios que es difícil o no pueden naturalizarse para que, al menos, sirvan también para producir energía en favor de los vecinos.

La futura pérgola tendrá una potencia de 3,25 MWp, lo que la convertirá en la quinta instalación fotovoltaica de autoconsumo —es decir, que genera energía para que se consuma en suministros eléctricos que se encuentren en un máximo de dos kilómetros de distancia— con mayor potencia instalada en Catalunya, según el Registre d’Autoconsum a Catalunya (RAC). “Si se tienen en cuenta todas las instalaciones de este tipo (autoconsumo y venta), se tratará de la décima con mayor potencia”, matiza el AMB. Así, la administración metropolitana explica que e entiende por autoconsumo la generación de energía destinada a suministros eléctricos que se encuentren en un máximo de dos kilómetros de distancia.

Cuando se presentó el proyecto, la entonces vicepresidenta del Área de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana, Janet Sanz, defendió que, en un futuro, plantas como esta pueden funcionar como “un instrumento de justicia social”, dado que la energía generada “podría dedicarse a abastecer a familias en situación de vulnerabilidad”. De primeras, no obstante, de la energía generada en Sant Boi se aprovecharán 39 equipamientos municipales.

El proyecto cuenta con TERSA como responsable técnica y operativa del seguimiento, verificación y soporte durante la ejecución de las nuevas instalaciones fotovoltaicas impulsadas, garantizando su calidad, seguridad y cumplimiento del proyecto. Para ponerla en perspectiva, una vez terminada, la pérgola fotovoltaica prevista será “cuatro veces más grande” que la pérgola fotovoltaica ubicada en el parque del Fòrum.

El consumo eléctrico de 1.200 hogares

En el comunicado, el Àrea Metropolitana señala que la superficie del campo de captación de energía solar será de 15.334 metros cuadrados, el equivalente a un campo y medio de fútbol. La estructura dispondrá de 7.055 paneles de 460 Wp cada uno. "Se prevé que la generación anual de energía de la nueva instalación sea de 4.442 MWh/año. Esta cantidad equivale al consumo eléctrico anual de 1.200 hogares o al de 2.400 coches eléctricos", remarca el texto.

Imagen de archivo de un supermercado Alcampo en un centro comercial / JORDI OTIX

En el marco medioambiental, la administración reivindica también que la energía que anualmente generará la instalación permitirá evitar la emisión de 1.155 toneladas de CO2, una cantidad comparable a las emisiones de gases de efecto invernadero de 257 vehículos de gasolina.

La duración aproximada de las obras será de 11 meses y la inversión para esta actuación es de 7,3 millones de euros (IVA incluido), una parte de los cuales (1.928.205) provienen de los fondos Next Generation, mientras que el resto se financiará con fondos propios del AMB y con una aportación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.

Equipamientos beneficiados

Los equipamientos municipales de Sant Boi de Llobregat con un mayor consumo de energía eléctrica que formarán parte de este autoconsumo son: el polideportivo La Parellada, el Centro de Servicios, la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, el cuartel de la policía municipal, el mercado de Sant Jordi y Can Massallera. Así, el AMB insiste en que la actuación "también tiene en cuenta la perspectiva de género, especialmente en lo que se refiere a la iluminación" dado que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat solicitó que se incluyera en el proyecto un sistema de iluminación con características superiores a los estándares marcados por normativa "para atender aspectos de seguridad en el espacio público".

Imágen virtual de la futura pérgola fotovoltaica en el aparcamiento del Alcampo de Sant Boi. / AMB

Así, en la parte inferior de la pérgola se instalarán 170 luminarias de leds, que mejorarán notablemente las condiciones de luz respecto a las actuales. "Esta iluminación tendrá un sistema de telegestión inteligente del flujo luminoso, garantizando un nivel lumínico óptimo de la zona de aparcamiento de noche y de día, independientemente de las condiciones meteorológicas o la hora", sigue el texto. En cuanto a la vegetación, también "se densificarán las áreas verdes con la creación de una zona de estancia con árboles". "Se repondrán todos los árboles retirados, y los ejemplares se concentrarán en dos zonas verdes, en las que también se instalarán bancos para sentarse. Separar los árboles de las zonas de aparcamiento mejorará su funcionalidad ecosistémica, su crecimiento y mantenimiento", concluye el comunicado.