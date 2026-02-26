Transporte público
El AMB incorpora 14 nuevos autobuses eléctricos en el Baix Llobregat con una inversión de 8,7 millones de euros
Los vehículos forman parte del plan de renovación de flota que ya ha sumado casi 70 buses eléctricos en los últimos meses
Sólo uno de cada 100 autobuses interurbanos de Catalunya está electrificado
El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en servicio 14 nuevos autobuses eléctricos en el Baix Llobregat, en el marco del plan de renovación y ampliación de la flota del Bus Metropolità. Los vehículos, que han supuesto una inversión de 8,7 millones de euros, se asignarán prioritariamente a las líneas SB1, SB2, SB3 y L46, que circulan principalmente por Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Cornellà de Llobregat.
Cordón ha destacado que, con estas 14 unidades incorporadas, el servicio de Bus Metropolità dispondrá de 400 autobuses de cero emisiones en funcionamiento, entre eléctricos y de hidrógeno, de los que 151 estarán asignados a servicios de gestión indirecta. Así, el AMB suma 68 autobuses eléctricos incorporados en los últimos meses a la flota de gestión indirecta, dentro del plan de renovación y ampliación.
Los 54 vehículos restantes, con una inversión de 21,6 millones de euros, corresponden a incorporaciones realizadas en 2025 en las líneas de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat, en las de los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona, en el servicio de Laureà Miró y en el Barcelona City Tour. Por otro lado, el ente está incorporando 13 autobuses articulados híbridos nuevos, con una inversión de 6,5 millones de euros, que se asignarán prioritariamente a las líneas Exprés X79 y Metrobús M5.
Según datos del AMB, los servicios de Bus Metropolitano de gestión indirecta disponen actualmente de 964 autobuses y el 72% forman parte de la flota sostenible. Con la renovación en curso, ese porcentaje subirá hasta el 74% (15% eléctricos y 59% híbridos), con 151 vehículos 100% eléctricos. Sumando la gestión indirecta y la directa de TMB, el AMB dispondrá de 2.135 autobuses, el 78% de los cuales serán sostenibles, con 400 vehículos de cero emisiones (354 eléctricos y 46 de hidrógeno).
El AMB asegura que, en comparación con los vehículos antiguos, los nuevos autobuses pueden reducir hasta en un 80% las emisiones contaminantes y, en el caso de los totalmente eléctricos, la reducción es del 100%. La medida se enmarca en la estrategia metropolitana de mejora de la calidad del aire y los objetivos del Plan de actuación metropolitano 2024-2027 y del Plan metropolitano de movilidad urbana. La presentación se llevó a cabo este miércoles 25 de febrero en Sant Boi de Llobregat con la participación del vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, y del cuarto teniente de alcaldía y concejal de Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Sant Boi, Javier López Herranz.
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- El emblemático Pont del Diable estrena su restauración después de casi 15 años del inicio de su degradación
- Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias
- Huelga de los maquinistas de FGC: trenes llenos y usuarios que se han quedado en el andén
- La Generalitat fija servicios mínimos del 50% en FGC para el martes y miércoles y los eleva al 66% durante el Mobile World Congress
- CCOO convoca también huelga en FGC y coincidirá con la de los maquinistas cuando empiece el Mobile World Congress
- Herido grave un niño de cinco años al caer desde uno de los pisos del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower durante una boda