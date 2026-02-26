El AMB incorpora 14 nuevos autobuses eléctricos en el Baix Llobregat con una inversión de 8,7 millones de euros

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en servicio 14 nuevos autobuses eléctricos en el Baix Llobregat, en el marco del plan de renovación y ampliación de la flota del Bus Metropolità. Los vehículos, que han supuesto una inversión de 8,7 millones de euros, se asignarán prioritariamente a las líneas SB1, SB2, SB3 y L46, que circulan principalmente por Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Cornellà de Llobregat.

Cordón ha destacado que, con estas 14 unidades incorporadas, el servicio de Bus Metropolità dispondrá de 400 autobuses de cero emisiones en funcionamiento, entre eléctricos y de hidrógeno, de los que 151 estarán asignados a servicios de gestión indirecta. Así, el AMB suma 68 autobuses eléctricos incorporados en los últimos meses a la flota de gestión indirecta, dentro del plan de renovación y ampliación.

Los 54 vehículos restantes, con una inversión de 21,6 millones de euros, corresponden a incorporaciones realizadas en 2025 en las líneas de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat, en las de los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona, en el servicio de Laureà Miró y en el Barcelona City Tour. Por otro lado, el ente está incorporando 13 autobuses articulados híbridos nuevos, con una inversión de 6,5 millones de euros, que se asignarán prioritariamente a las líneas Exprés X79 y Metrobús M5.

Según datos del AMB, los servicios de Bus Metropolitano de gestión indirecta disponen actualmente de 964 autobuses y el 72% forman parte de la flota sostenible. Con la renovación en curso, ese porcentaje subirá hasta el 74% (15% eléctricos y 59% híbridos), con 151 vehículos 100% eléctricos. Sumando la gestión indirecta y la directa de TMB, el AMB dispondrá de 2.135 autobuses, el 78% de los cuales serán sostenibles, con 400 vehículos de cero emisiones (354 eléctricos y 46 de hidrógeno).

El AMB asegura que, en comparación con los vehículos antiguos, los nuevos autobuses pueden reducir hasta en un 80% las emisiones contaminantes y, en el caso de los totalmente eléctricos, la reducción es del 100%. La medida se enmarca en la estrategia metropolitana de mejora de la calidad del aire y los objetivos del Plan de actuación metropolitano 2024-2027 y del Plan metropolitano de movilidad urbana. La presentación se llevó a cabo este miércoles 25 de febrero en Sant Boi de Llobregat con la participación del vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, y del cuarto teniente de alcaldía y concejal de Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Sant Boi, Javier López Herranz.