Convocada por el sindicato Semaf
Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias
Sigue en este hilo de EL PERIÓDICO la jornada de parón convocada por por los maquinistas para "mejorar la seguridad"
CONTEXTO | Servicios mínimos por la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat
El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para este martes y miércoles, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC). Con estas cinco jornadas de parón, el sindicato reclama "mejorar la seguridad" tras semanas de caos en Rodalies y el punto de inflexión del accidente de Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la huelga en FGC, incidencias y servicios mínimos.
La reunión de mediación entre CCOO y FGC termina sin acuerdo
Esta tarde ha finalizado sin acuerdo la reunión de mediación entre CCOO y FGC. El sindicato también ha convocado del 2 al 4 de marzo una huelga, coincidiendo con el Mobile World Congress y la de los maquinistas del Semaf, pero en su caso para pedir a FGC mejores condiciones laborales y que se contrate el personal necesario para las plazas pendientes de cubrir. Ante la falta de acuerdo, el sindicato está trabajando en la propuesta de servicios mínimos.
Paneque afirma que "no hay ningún indicio" de inseguridad en la red de FGC
La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que "no hay ningún indicio" de inseguridad en la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) .
Ha detallado que la huelga ha tenido un seguimiento del 8,74% este martes y que no se ha producido ningún "incidente remarcable".
"Esperamos que se continúe con esta dinámica de respeto a los servicios mínimos que, como digo, está funcionando", ha zanjado.
Paneque ve "sorprendente" que FGC no haya planteado problemas de seguridad antes
La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Silvia Paneque, ha calificado este martes de "sorprendente" que Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) no hubiera planteado la cuestión de los problemas de seguridad antes de la convocatoria de la huelga por parte del sindicato Semaf. "Lo sorprendente es que ésta fuera una cuestión que no se hubiera planteado antes en el comité de empresa", ha afirmado
FGC empezará a operar las líneas de Rodalies de Lleida a partir de otoño
El Govern estima que a partir de otoño de este año Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya podrá empezar a operar las líneas de Rodalies de Lleida, es decir, las líneas RL3, que une Lleida con Cervera, y la RL4, que enlaza Lleida y Terrassa (Barcelona).
En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que los plazos de entrega de los trenes van bien y que estima que a partir de otoño esas líneas y 14 paradas estarán bajo la tutela de FGC Rail, la división de infraestructuras de FGC.
Próximo parón, a las 16h
La huelga se retoma por la tarde, con un nuevo parón en hora punta: entre las 16.00 y las 18.00 horas volverán a aplicarse los servicios mínimos establecidos. La convocatoria del sindicato SEMAF establecía cuatro paros de distintas duraciones:
- De 00:00 a 03:00 horas
- De 06:00 a 09:00 horas
- De 16:00 a 18:00 horas
- De 23:00 a 24:00 horas
Pau Lizana Manuel
FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida
Coincidiendo con la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat que ha comenzado este martes, el Govern ha actualizado el acuerdo que atribuye a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la prestación del servicio ferroviario de las líneas de la RL3 y la RL4. Será la empresa pública catalana la que, a partir de ahora, asuma tanto la gestión tanto de los trenes que circulen por esta línea como la de las estaciones, que actualmente son competencia de Adif
La situación empieza a normalizarse
En la estación de FGC de Plaça Catalunya y en dirección al Vallès, la afluencia de pasajeros ha disminuido tras la hora punta. A partir de las 9.00 h ha finalizado el paro convocado por Semaf, que retomará su protesta a las 18.00 h. Informa Glòria Ayuso.
Trenes llenos y retrasos
Aún llegan a la plaza de Catalunya muchos pasajeros procedentes del Vallès que han tenido que dejar pasar trenes llenos antes de poder subir. Carla, estudiante de Bachillerato, comenta: “A esta hora tendría que estar haciendo un examen trimestral”. Ha estado esperando desde las 8.00 h en Sant Cugat y ya ha tenido que dejar pasar dos trenes: uno que no dejaba subir a nadie por ir lleno y otro que pasó fuera de servicio sin detenerse.
Finaliza el paro de la mañana
El paro convocado por el sindicato de maquinistas Semaf concluye a las 9.00 horas.
La huelga se retomará esta tarde, de nuevo en plena hora punta, entre las 16.00 y las 18.00 horas, cuando volverán a aplicarse los servicios mínimos establecidos.
“Nunca hay tanta gente”
También desde la estación de plaza Catalunya, José Polanco espera su tren para acudir a trabajar a un despacho de abogados en Via Augusta. “Estoy sorprendido, nunca hay tanta gente”, afirma. Tampoco sabía que este martes había huelga. Su tren finalmente ha llegado y ha salido, de nuevo muy lleno, a las 8.42 horas.
