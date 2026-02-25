Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocada por el sindicato Semaf

Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias

Sigue en este hilo de EL PERIÓDICO la jornada de parón convocada por por los maquinistas para "mejorar la seguridad"

CONTEXTO | Servicios mínimos por la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat

Andenes y trenes llenos en Sabadell, en la primera jornada de huelga de los maquinistas de FGC

Andenes y trenes llenos en Sabadell, en la primera jornada de huelga de los maquinistas de FGC

Andenes y trenes llenos en Sabadell, en la primera jornada de huelga de los maquinistas de FGC / FOTO Y VÍDEO: ÀLEX RECOLONS / ACN

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para este martes y miércoles, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC). Con estas cinco jornadas de parón, el sindicato reclama "mejorar la seguridad" tras semanas de caos en Rodalies y el punto de inflexión del accidente de Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la huelga en FGC, incidencias y servicios mínimos.

