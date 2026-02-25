El metro de Glòries iniciará en verano las obras finales de ampliación del acceso al museu DHUB

La última fase de las obras de ampliación del acceso al vestíbulo de la estación de metro de Glòries de la L1 empezarán en verano. El Departament de Territori ha licitado por 1,6 millones de euros las obras para completar la remodelación global de este gran acceso de la calle Badajoz y de conexión con el Museu del Disseny (DHUB). Estas nuevas obras consisten en la remodelación y mejora del actual vestíbulo, ya que el bar y las barreras de validación de billetes se trasladarán al nuevo vestíbulo ampliado, más próximo al museo. El nuevo vestíbulo, de 380 m2, conectará con la planta 0 del DHub y actuará como espacio de transición entre el transporte público y el equipamiento cultural.

Accesos más amplios al andén

En el actual vestíbulo habrá más espacio libre, se instalará una escalera mecánica y dos fijas laterales más amplias de conexión con el andén central. El vestíbulo se remodelará completamente con nueva pavimentación, señalización e iluminación.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha ejecutado la primera fase del nuevo acceso y tiene en marcha la segunda, que consiste en ampliar el vestíbulo aproximando los accesos al metro al museo, de forma que sea accesible desde el interior, bajo el nivel de calle, sin tener que salir a la calle. Esta parte finalizará este verano, coincidiendo con la celebración en Barcelona del Congreso Mundial de Arquitectura, que tendrá al DHUB como una de sus sedes.

El proyecto, que da continuidad a las obras de estructura ejecutadas entre 2023 y 2024, se ha desarrollado a partir de la propuesta del estudio de arquitectos AMOO STUDIO SCP, que ganó el concurso impulsado por el propio DHub y el FAD.

La estación de Glòries será la primera en disponer en Barcelona de un acceso al interior de un equipamiento, como ya sucede en el Victoria & Albert Museum de Londres o Louvre en París.