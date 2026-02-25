Muere un motorista de 49 años en un choque con un camión en Barcelona

Un motorista de 49 años ha muerto este miércoles por la tarde a consecuencia de un siniestro de tráfico con un camión al distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona.

Según informa el Ayuntamiento, el accidente ha tenido lugar hacia las tres y cuarto de la tarde a la altura de la calle de la letra L de la Zona Franca.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado el herido en estado grave a un centro hospitalario, donde ha muerto poco después. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana para instruir el atestado y esclarecer las causas del choque.

Según ha detallado la misma fuente, se trata de la cuarta víctima mortal en siniestros de tráfico en la ciudad en lo que va de año. El consistorio ha trasladado el pésame a la familia y las amistades de la víctima.