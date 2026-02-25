Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Sants-Montjuïc

Muere un motorista de 49 años en un choque con un camión en Barcelona

La víctima ha sido trasladada herida grave a un hospital, donde ha fallecido

Muere un motorista de 25 años en un accidente de tráfico en Barcelona

Agentes de la Guardia urbana.

Agentes de la Guardia urbana. / David Zorrakino / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Un motorista de 49 años ha muerto este miércoles por la tarde a consecuencia de un siniestro de tráfico con un camión al distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona.

Según informa el Ayuntamiento, el accidente ha tenido lugar hacia las tres y cuarto de la tarde a la altura de la calle de la letra L de la Zona Franca.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado el herido en estado grave a un centro hospitalario, donde ha muerto poco después. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana para instruir el atestado y esclarecer las causas del choque.

Según ha detallado la misma fuente, se trata de la cuarta víctima mortal en siniestros de tráfico en la ciudad en lo que va de año. El consistorio ha trasladado el pésame a la familia y las amistades de la víctima.

