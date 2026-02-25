Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha interpuesto casi mil multas durante la primera semana de andadura de la nueva ordenanza de civismo, según datos publicados este miércoles por el Ayuntamiento.

La normativa, que entró en vigor el pasado 15 de febrero tras su aprobación en el pleno municipal, endurece las sanciones frente al incivismo y regula comportamientos que van desde la vestimenta "inadecuada", los botellones y las pintadas de grafitis hasta orinar o masturbarse en la vía pública.

Para garantizar su cumplimiento, la Guardia Urbana ha desplegado un dispositivo integral que combina patrullas uniformadas y de paisano, centrado en los puntos con mayor recurrencia de incidencias.

Alcohol y venta ambulante, lo más multado

En solo una semana, del 15 al 22 de febrero, los agentes interpusieron 982 denuncias, principalmente por consumir bebidas alcohólicas en el espacio público (36%), venta ambulante no autorizada (31%) y hacer necesidades fisiológicas en la vía pública (20%). Les siguen las sanciones por degradación visual del entorno urbano (7%) y por uso impropio del espacio público (5%).

El ayuntamiento ha presentado estos datos este miércoles en la primera reunión de la Mesa de seguimiento de la Ordenanza de Convivencia, presidida por la Comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca.

Noticias relacionadas

Fuentes municipales han explicado que, en esta primera sesión, se han analizado los trabajos de despliegue y estas primeras cifras, que se revisarán periódicamente. También recuerdan que el objetivo final de la ordenanza es “asegurar el derecho de todos a disfrutar de un espacio público seguro, respetuoso y ordenado”, mejorando así la convivencia en la ciudad.