L’Hospitalet amplía más de 300 plazas públicas de guardería en un nuevo paso para integrar cinco centros en la red municipal

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) vislumbra por fin la integración de cinco jardines de infancia sin ánimo de lucro en la red municipal. Se trata de proyecto con el consistorio trabaja ya desde hace años con el objetivo de ampliar las plazas públicas en la ciudad en un contexto de alta demanda, pero que se ha topado con muchas más dificultades burocráticas y administrativas de las previstas en un inicio. Con todo, el Pleno de L'Hospitalet logró este martes 24 de febrero que este proyecto avance después de aprobar un aumento de las plazas públicas en la ciudad, pasando de las 616 actuales a 985. Es decir, unas 370 plazas nuevas.

La diferencia corresponde a la oferta actual de las guarderías pendientes de pasar a la red local. Aunque el número es todavía insuficiente —en septiembre de 2025 los jardines de infancia públicos de la localidad arrancaron el curso con una lista de espera de 759 niños— el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha defendido que, pese a que "el camino es lento", se trata de "un paso importante".

El proceso implica a cinco centros educativos ubicados en equipamientos de propiedad municipal, que reciben subvenciones y que están gestionados, en su mayoría, por cooperativas de maestras sin ánimo de lucro. En concreto, son: la Patufet —en el barrio del Centre—, la Garabatos —en Sant Josep—, la Estel Blau —en Bellvitge—, la Nova Fortuny y la Gua Gua —estas dos últimas ubicadas en Collblanc-la Torrassa—. El incremento de plazas corresponde aproximadamente, a las actualmente ofertadas en estos cinco equipamientos y con la previsión de que pasen a la res municipal.

Los acuerdos incluyen la aprobación de la memoria justificativa de la modificación del servicio —que recoge la ampliación del número de plazas—, el proyecto de modificación del servicio, la actualización del Reglamento de la Red de Guarderías Municipales y la revisión de los precios públicos, que "no experimentan ningún incremento", remarca el Ayuntamiento de L'Hospitalet. El proceso se fundamenta en el marco legal vigente y cuenta con la aprobación previa del Departament d'Educació, que "ha validado los proyectos de creación de nuevas escuelas", apunta el consistorio. El acuerdo contó con los votos a favor de PSC y ERC-EUiA y la abstención de PP, Vox y los Comuns.

La teniente de alcalde de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, explicó que este paso permite que el ejecutivo local pueda seguir con el proceso de internalización y mantener los precios públicos actuales. A su vez, anunció el compromiso pactado con ERC-EUiA de realizar un estudio, en el plazo de un año, para ver si es viable crear una empresa pública que gestione la Red de Guarderías Municipales. Los distintos grupos municipales de la oposición celebraron que se avance el proceso de integración de los equipamientos, pero reprocharon al gobierno local que este nuevo trámite llegue "tarde". Aunque todavía no hay una fecha para que los cinco centros pasen a la red hospitalense, el ejecutivo local trabaja ahora con el objetivo de que se esto se produzca en el próximo curso.

Aumento de la demanda

En los últimos años, la gratuidad de las guarderías públicas aprobada por la Generalitat ha supuesto un 'efecto llamada' que ha engrosado la lista de espera, mientras que la oferta no se ha ampliado. Algunos partidos de la oposición, como el PP, recordaron que el anuncio de la integración en la red pública, que en un primer momento se contemplaba que fuera para 2024, supuso que muchas familias inscribieran a sus hijos en alguno de estos cinco centros a la espera de que se beneficiaran de la gratuidad aplicada por el Govern.

Así, el gobierno municipal defiende que, desde enero de 2023, ha reforzado de forma progresiva "el apoyo económico a estos cinco centros". Insiste así en que la aportación municipal por plaza se ha incrementado de forma continuada hasta situarse, desde 2025, en 1.580 euros por alumno y año, lo que "consolida la apuesta municipal por la educación 0-3 como etapa clave en el desarrollo de los niños". Este incremento permite que el curso de I2 en los cinco centros que se integrarán en la red municipal sea gratuito, tal y como ya lo es en el resto de centros públicos de Catalunya.

En paralelo, el ayuntamiento remarca también que sigue trabajando en la creación de nuevas plazas públicas y que, actualmente, se encuentra en trámite la construcción de un nuevo jardín de infancia municipal en el barrio de Sant Josep, en el solar situado en la avenida de Ventura Gassol, 20, detrás de la Escuela Josep Janés.

L’Hospitalet dispone de 16 escuelas infantiles públicas y subvencionadas con fondos públicos, que ofrecen 1.373 plazas. Se trata de las seis escuelas infantiles municipales, los cinco centros subvencionados por el consistorio, las tres guarderías de la Generalitat y los dos centros subvencionados por la Generalitat. De este modo, la red de jardines de infancia municipales está formada por La Casa de les Flors, La Casa dels Contes, La Casa dels Arbres, La Casa del Molí, La Casa de la Muntanya y La Casa del Parc. Estos centros atienden a un total de 616 niños y niñas de 0 a 3 años. Las tres guarderías de la Generalitat —La Florida, El Passeig y El Tren— disponen de 299 plazas.