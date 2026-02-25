La Justicia libra a Mercabarna de tributar unos 8 millones por sus residuos y la presión fiscal se traslada a 400 mayoristas

La empresa pública Mercabarna y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) llevan años de riñas judiciales sobre cómo deben tributar los residuos que se generan en el principal mercado mayorista de alimentos frescos de Europa en volumen de comercialización. La disputa se ha resuelto el inicio de este 2026: la presión fiscal deberán soportarla finalmente los mayoristas de Mercabarna a través de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que recauda el AMB. La tributación es de un millón anual a repartir entre unos 400 mayoristas alimentarios de Mercabarna, lo cual arroja un recibo anual de algo más de 2.000 euros por comerciante. Es el coste que le supone al AMB el transporte y el posterior tratamiento de los residuos en sus plantas.

La decisión ha sido incluida por la administración metropolitana en la reforma fiscal de su TMTR comercial después de que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) zanjara el caso en los tribunales. En una sentencia del pasado septiembre a la que ha accedido EL PERIÓDICO, el TSJC dio la razón a Mercabarna y al Ayuntamiento de Barcelona —accionista mayoritario del mercado, a través de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM)— frente al AMB, ya que confirmó una sentencia previa en que un juez de lo Contencioso-Administrativo anulaba liquidaciones que la administración metropolitana reclamaba a Mercabarna por sus servicios de tratamiento de residuos.

El AMB exigía a Mercabarna liquidaciones por el tratamiento de sus residuos desde 2018 a razón de un millón al año, lo que representa una tributación de unos ocho millones entre 2018 y 2025. Con el carpetazo judicial del TSJC, la Justicia libra a Mercabarna de esa obligación y, consecuentemente, el AMB la traslada a los mayoristas alimentarios. Técnicamente a 430 mayoristas, la gran mayoría de los cuales se ubican en Mercabarna.

Frederic Ximeno, director del área de Acción Climática del AMB, asume el revés judicial: "El juez nos dice que no podemos reclamar retroactivamente y decidimos no recurrir". El AMB pretendía hacerlo a través de la figura fiscal del precio público, pero el juez exige hacerlo vía tasa, que no permite retroactividad. Es a partir de ese condicionante judicial que el AMB ha realizado un "reajuste" de su TMTR, señala Ximeno.

"Detectamos que las empresas de Mercabarna tributaban unos 100.000 euros cuando el coste de tratar sus residuos para el AMB asciende a un millón", afirma el dirigente metropolitano. Este 2026, tras la entrada en vigor de la nueva regulación de la tasa que obliga a repercutir el 100% de su coste, el AMB ha decidido que los mayoristas de Mercabarna —que son los que producen los residuos— deben pagar una tarifa más elevada de la TMTR para equilibrar su tributación con el coste del reciclaje.

Nuevas inspecciones en Mercabarna

El incremento de la tarifa de la TMTR a los mayoristas de Mercabarna se enmarca en las diversas correcciones fiscales vía herramientas de 'big data' con las que el AMB ha previsto unos 12 millones de recaudación extra a partir de este 2026. Entre ellas destacan la nueva tributación de 24.000 comercios que no declaraban actividad comercial y la de 11.000 pisos turísticos que eran gravados como hogares y no como negocios. Pero los ajustes no acaban ahí.

Ximeno explica que actualmente prosiguen las inspecciones del AMB para afinar la tarifa fiscal que tributan los diferentes agentes que operan en Mercabarna. "Una cosa son las empresas y otra los arrendadores. Muchos de ellos pagan actualmente la tarifa básica de la TMTR, y ahora estamos iniciando un proceso de inspección para encajar la categoría de cada local con la tributación que le corresponde", agrega el directivo metropolitano. La estimación del consumo de residuos se realiza a través del consumo de agua, el criterio indiciario que el AMB usa para calcular la generación de residuos. AMB y Mercabarna trabajan de la mano para que cada local concrete su actividad y, consecuentemente, se le pueda aplicar la tarifa oportuna.

En el cómputo global, la tasa metropolitana de reciclaje recaudará unos 17 millones más este 2026. El pasado 2025, los ingresos que el gravamen proporcionó al AMB fueron de 154,9 millones. Este nuevo ejercicio están presupuestados 171,5 millones, según se desprende de la proyección de cuotas que ha estudiado el ente metropolitano.

De esos 17 millones adicionales, casi 5 millones responden a un incremento del 3% de la tasa en consonancia con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC). Los 12 millones restantes equivalen a las mencionadas correcciones fiscales que del ente metropolitano. "En la gestión de la TMTR se está haciendo una mejora de los procesos de control fiscal y actualizando su sistema de gestión del padrón comercial", relatan informes metropolitanos consultados. La idea, rubrican los dictámenes que sustentan el engranaje técnico de la TMTR previsto para este 2026, es "aprovechar las herramientas digitales y de cruce de datos para identificar fuentes de ajuste que hasta ahora habían pasado desapercibidos".