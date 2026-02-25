Los hogares de Barcelona pagan 131 euros de media por la tasa de basuras: subió un 10% en 2025

Sin llegar a la subida vivida en los comercios, los hogares de Barcelona también notan ya los efectos de la nueva tasa de basuras. Por mandato europeo, los ayuntamientos están ahora obligados a repercutir a la ciudadanía el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de los residuos. El año 2025, el primero de imposición del tributo, las casas barcelonesas pagaron en torno a un 10% más que el año anterior por los residuos generados, según los datos de recaudación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona. Es la mayor subida impositiva del tributo en los últimos años: mientras el recibo anual medio se situó en unos 119 euros en 2024, el pasado 2025 ascendió a 131 euros. En Barcelona ciudad lo abonan 763.248 usuarios.

En esa factura por la tasa están integrados dos conceptos: el del tributo que cobra el Ayuntamiento de Barcelona por la recogida domiciliaria de residuos y el que recauda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por su Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), que cubre los costes de las labores de reciclaje. La subida del segmento local fue del 16%: los 53 euros del 2024 se encarecieron hasta los 60 euros del 2025. En cuanto al incremento metropolitano, la TMTR pasó de un recibo medio de 66 euros en 2024 a los 71 euros de media en 2025.

El consistorio sitúa el incremento municipal en "menos de un euro por factura bimensual". La explicación de la subida reside en la combinación entre la actualización al Índice de Precios de Consumo (IPC), de un +2,4%, y "un incremento diferido en tres años de la tasa", contextualizan fuentes municipales, en referencia a la paulatina repercusión del coste del servicio sobre la ciudadanía.

Gráfico que muestra la media de la tasa de basuras municipal en Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Guille López, consejero de Acción Climática del AMB, argumenta también que la presión fiscal se aplica en consonancia a la generación de residuos. En el perímetro del área metropolitana de Barcelona, se ha pasado de los 421,7 kg (2023) a los actuales 422,4 kg (2024) por habitante y año debido al crecimiento demográfico. En 2024, el dato más actualizado, en el área de Barcelona se produjeron un total de 1.442.499,5 toneladas de residuos.

"Reducir el impacto económico del incremento"

Hasta la fecha, los costes de la recogida de residuos municipales no quedaban totalmente cubiertos por los ingresos de la tasa. Desde el pasado 2025, la regulación compele a la cobertura total, de modo que los recibos medios de la tasa en las ciudades han crecido para compensar esa carencia. En el caso de Barcelona, aclara el consistorio, durante tres años "por tal de reducir el impacto económico del incremento de las tarifas por tal de que no fueran deficitarias". La Administración calcula que el 73% de los domicilios barceloneses pagan entre 40 y 75 euros al año.

Al importe por la recogida propiamente de la capital hay que sumar el correspondiente TMTR que recauda el AMB en el perímetro de sus 36 ciudades. En los 1,4 millones de hogares del área de Barcelona en los que se cobra, el recibo medio de este tributo fue el pasado 2025 de 73 euros: ya venía de una subida de 5 euros al año de media. Sumados a los 60 euros de la factura por la recogida barcelonesa, el recibo global de la tasa de basuras anual en los hogares de Barcelona capital asciende actualmente a los 131 euros. Se trata de 13 euros menos al año de lo que estimaba la Fundació ENT de Vilanova i la Geltrú en su estudio de referencia estatal. La leve diferencia se debe a que el informe asumía una proyección con base a un 'domicilio tipo', y los 131 euros hacen referencia a la media de recaudación real de la tasa el año pasado.

Gráfico que muestra las tasas pagadas de basura en Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Aunque la producción de residuos municipales en el área de Barcelona se ha reducido un 9% desde 2010, queda lejos del objetivo marcado por la Unión Europea de reducir la producción en un 15% en 2025. De todos los residuos generados en 2024, se recogieron selectivamente en origen un 38,81% (559.791 toneladas), una cifra prácticamente igual que el año anterior (38,62%). El ligero aumento de la recogida selectiva en los últimos años (desde 2017), que todavía es insuficiente, puede atribuirse principalmente "al número creciente de municipios que implantan los nuevos sistemas de recogida, como el puerta a puerta o los contenedores cerrados", según explica el AMB.

Fiscalidad y comercio

El incremento de la tasa de basuras también es perceptible desde el punto de vista de los comercios, que la tributan en un segmento fiscal aparte. Los datos de recaudación del 2025 como primer año de imposición legal revelan que, en el área de Barcelona, hubo ciudades donde el tributo comercial llegó a triplicarse o duplicarse de media, como ocurrió Viladecans o Sant Cugat respectivamente. De media, los comercios del área de Barcelona tuvieron que pagar en 2025 en torno a un 30% más por el gravamen que el año anterior. La irritación entre comerciantes ha provocado que diversos ayuntamientos saquen adelante bonificaciones o subvenciones para paliar el impacto de la tasa sobre el comercio local.

Noticias relacionadas

Entre 2024 y 2025, el recibo medio de la tasa de basuras se incrementó un 12% en L'Hospitalet de Llobregat y en Vic, y un 7% en Sant Boi de Llobregat. Hay tres ciudades donde incluso bajó: Terrassa, Rubí y El Prat de Llobregat. En este último caso, con un recibo medio de un significativo 51% más bajo que el año anterior, cuando tenía la tasa bonificada para el grueso de comercios.