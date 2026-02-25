Los guías turísticos de Barcelona, en pie de guerra por la nueva regulación de las visitas en autocar

Los guías turísticos profesionales de Barcelona están en pie de guerra por una nueva medida del ayuntamiento que, a su juicio, les perjudica y favorece el "monopolio del Bus Turístic". Unos 150 afectados de la APIT (Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Barcelona), y de AGUICAT (patronal catalana) han protestado este miércoles contra la llamada Zona Bus 4.0 que regula el estacionamiento y paradas de autocares turísticos, con una concentración ante el templo de la Sagrada Família.

La Zona Bus 4.0, ya implantada, es "un nuevo sistema que limita el número de operaciones por hora en los espacios con mayor demanda y permite una gestión más eficiente del espacio público", según el consistorio. El procedimiento en línea obliga a tramitar con antelación un permiso diario y una reserva previa para las paradas cortas en los entornos de alta ocupación que lo requieren. El ayuntamiento enfatiza que el objetivo es velar por una "movilidad más ordenada, eficiente y sostenible en los puntos de alto interés para los visitantes".

Pero según los guías que han salido a la calle, el Bus 4.0 les perjudica en tanto que "limita operaciones y elimina paradas para los grupos de turistas guiados que se mueven por la ciudad en autobús discrecional", señalan fuentes de APIT. Dichos grupos guiados pueden ser jubilados, estudiantes, turistas nacionales, extranjeros, provinientes de hoteles de la costa, de la misma ciudad de Barcelona, y otras casuísticas, especifican.

Los profesionales del sector critican que "para aplacar la creciente turismofobia, el Ayuntamiento de Barcelona haya tenido la ocurrencia de arruinar el sector del turismo discrecional implantando un sistema de reservas en las paradas búsqueda de los monumentos", que consideran "imposible de cumplir".

Su presidenta, Lídia Santiago, explica a este diario que el plan --que gestiona la empresa municipal BSM-- lleva al turismo guiado a la "pérdida de clientes", que a su juicio pasan a ser "absorbidos por el Bus Turístic del ayuntamiento", ya que las paradas del Bus Turístic "se mantienen e incluso se van a ampliar", sostiene.

Reivindicaciones y respuesta municipal

Las dos patronales, las agencias de viajes y empresas de autocares discrecionales "ven el Bus 4.0 como un atropello, un monopolio público", prosiguen.

En esencia, a pie del monumento más visitado por el viajero, este miércoles han reclamado "no tener que hacer reservas par encochar y desencochar y más plazas para ello para no colapsar el transporte público, reducir la burocracia y poder organizar itinerarios sin continuas adaptaciones". Y subrayan que no se oponen a que los autocares paguen una cuota por circular por la capital catalana.

Desde APIT opinan que "la función de la Administración municipal debería de ser promover la iniciativa empresarial privada, y no arruinarla para su propio beneficio"

Sin embargo, fuentes municipales subrayan que la medida "quiere gobernar externalidades negativas del turismo" y desde hace mucho de tiempo "se habla y trabaja con el sector al respecto".

Noticias relacionadas

Añaden que "la principal queja y preocupación" que les han transmitido "son las franjas de 12 minutos que se permite reservar". Pero BSM ya ha trasladado a los afectados que "no se sancionarán retrasos", siempre y cuando se haya hecho la reserva y registrado la operación de llegada y salida.