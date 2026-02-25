La escuela Badalona Port sale a la calle para pedir la construcción del equipamiento tras 15 años en módulos: "No queremos más barracones"

Ya hace 15 cursos que la escuela Badalona Port imparte sus clases en módulos prefabricados en el barrio del Gorg. Desde que se creó, de hecho, en 2010, a la espera de poder pasar a un edificio. Los más de 7.200 metros cuadrados de suelo donde se prevé levantar el equipamiento tuvieron que ser descontaminados al estar situados en una antigua zona industrial. Pese a que hace meses que el terreno está recuperado, no hay grúas en el lugar ni visos de que las haya a corto plazo. Este miércoles, unas cuarenta familias y alumnos de la Badalona Port se han concentrado frente al erial para reclamar que se empiece a construir el edificio. "Pedir la construcción del equipamiento es lo normal, lo que toca", declara la directora del centro, Lurdes Fernández.

Ya hace más de cinco años, el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat acordaron que el gobierno municipal asumiría el coste de las obras, dinero que le sería devuelto posteriormente por el gobierno catalán. Pero los retrasos han marcado la pauta hasta la actualidad. Subsanada la contaminación del terreno, el Ayuntamiento de Badalona planeó construir de manera conjunta la escuela y un aparcamiento, pero por "razones técnicas" no ha sido posible, declara el teniente de Alcaldía de Territorio, Daniel Gracia; con el consiguiente retraso para el proceso. Ambos proyectos tirarán adelante, asegura el edil, aunque por separado. "La construcción de la Badalona Port es un compromiso capital con la ciudad", subraya.

Así, el concejal asegura que "está a punto de adjudicarse la redacción del proyecto de construcción". No se ha hecho con una licitación corriente, sino a través del catálogo de servicios mancomunados de la Associació Catalana de Municipis (ACM), decisión que, explica el concejal Gracia, "hará ahorrar mucho tiempo". En el plan anual de contratación municipal de 2026 figura un contrato para el servicio de redacción del proyecto ejecutivo con un presupuesto de algo más de un millón de euros. Mientras, en la escuela siguen su día a día con la máxima normalidad posible. No en vano, no conocen otra situación que la de hacer clase en módulos prefabricados: "Continuamos haciendo nuestro trabajo, disfrutando del proyecto precioso que tenemos —declara la directora de la escuela, Lurdes Fernández—, las familias están muy contentas y el día que podamos llevarlo a cabo en unas instalaciones reales será mucho más favorable para todos".

Escola Badalona Port / XTEC

El Gorg es un barrio que se encuentra desde hace unos años en expansión, atrayendo vecinos del resto de la ciudad, pero también del exterior. También es el barrio de Badalona donde más crece el precio de la vivienda. Asimismo, uno de los puntos donde el gobierno Albiol está proyectando más interés estratégico. "El barrio del Gorg ha aumentado mucho su población, y está lleno de vecinos con niños pequeños", indica Nacho Roldán, padre de un alumno de i3, que entiende que si la Badalona Port aún está en barracones eso supone un "suspenso para todos los partidos que han pasado por el gobierno local desde 2010 y para las administraciones, inicialmente de la Generalitat porque es su competencia y después del Ayuntamiento". Roldán asume que el gobierno municipal ha tomado más responsabilidad de la que le tocaba, pero señala que "si no está preparado para hacerlo, corren un riesgo importante que se traduce en más retrasos".

Próxima reunión

Tras la convocatoria de la movilización este martes, el presidente del AFA Badalona Port, Rubén Carmona, explica que esta mañana de miércoles han recibido un correo de la concejalía agendando una próxima reunión. "Queremos presionar para que haya cambios, reivindicamos mejores condiciones para nuestros hijos, no queremos más barracones".

Solar en que está prevista la construcción de la escuela Badalona Port / AFA Badalona Port

Desde hace unos meses, asegura, no habían recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento sobre sus demandas, consistentes en conocer cuál es la situación del proyecto, los siguientes pasos y, sobre todo, un calendario con la fecha que todos esperan, en la que las grúas comiencen a trabajar. "No tenemos calendario de nada, pero los que nos habían dado hasta ahora nunca se han cumplido, hasta que no tengamos el edificio, no nos lo creeremos", lamenta la directora Fernández.