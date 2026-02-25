Empieza la renovación del aparcamiento gratuito y de 200 plazas del Eix Macià de Sabadell

El Ayuntamiento de Sabadell iniciará en los próximos días las obras de remodelación del aparcamiento del Eix Macià, situado junto al Parc Catalunya. Se trata de una actuación largamente reivindicada por el vecindario que según el consistorio permitirá "dignificar este espacio estratégico de la ciudad, mejorar su uso cotidiano y reforzar su integración con el entorno urbano y natural".

El proyecto, con una inversión cercana a 1,7 millones de euros y una superficie de actuación aproximada de una hectárea, tiene como objetivo mejorar "la calidad urbana del espacio, reforzar la movilidad en este punto central y avanzar en su integración paisajística, especialmente por su proximidad al parque". El consistorio subraya también la apuesta por la seguridad, con la renovación integral del alumbrado y la instalación de cámaras de videovigilancia. El consistorio prevé finalizar las obras hacia finales de este 2026.

La reforma prevé la pavimentación completa del aparcamiento, poniendo fin a la superficie de arena actual para eliminar polvo y barro y mejorar tanto la comodidad como la seguridad del estacionamiento. Además, se habilitará un nuevo paso peatonal que conectará la avenida dels Paraires con la avenida de Lluís Companys, reforzando la conectividad a pie entre ambos ejes y facilitando itinerarios más accesibles.

El aparcamiento mantendrá su gratuidad y contará con 220 plazas para turismos y 20 para motocicletas, incluidas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se instalarán cuatro puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos, en línea con la apuesta municipal por una movilidad más sostenible.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la apuesta por el verde para integrar mejor el espacio en su entorno, especialmente por su ubicación junto al Parc de Catalunya. En este sentido, se plantarán más de 140 nuevos árboles, se renovará el talud que da al Eix Macià y las escaleras de acceso, y también se incorporará nueva vegetación. Además, se crearán recorridos peatonales y se instalarán bancos y papeleras para hacer el espacio más cómodo y funcional para la ciudadanía.

¿Dónde se podrá aparcar durante la reforma?

Mientras duren los trabajos, el aparcamiento permanecerá cerrado temporalmente. Para facilitar alternativas, el Ayuntamiento ha confirmado que habilitará de forma provisional diversas zonas gratuitas en el entorno inmediato: dos espacios en la avenida de Lluís Companys, así como áreas en el carrer de Prat de la Riba y el carrer de Sant Isidor.

El consistorio ha querido remarcar también que durante la ejecución de las obras podrían producirse afectaciones puntuales a la movilidad en la zona. Aun así, aseguran que se informará con antelación a vecinos y comercios sobre cualquier incidencia relevante o modificación del tráfico.

Un proyecto enmarcado en Rellancem l’Eix

La actuación forma parte del plan municipal Rellancem l’Eix, que prevé una inversión cercana a los 12 millones de euros para mejorar el espacio público, la movilidad y la actividad económica del Eix Macià.

Entre las actuaciones ya realizadas destacan la reordenación de terrazas en la avenida de Francesc Macià, la reactivación de módulos comerciales y la creación de un nuevo tramo de paseo junto al Parc de Catalunya. Además, se están mejorando el carril bici, la seguridad en varios cruces y las jardineras para reforzar la presencia de vegetación y la calidad urbana del entorno.

Con esta reforma, Sabadell pretende ampliar la oferta de estacionamiento tanto en el Eix Macià como en otros puntos de la ciudad. Desde 2019 se han creado más de 350 nuevas plazas, y antes de finalizar el mandato se prevé incorporar 240 más en distintas ubicaciones.