Denuncian una agresión a una maestra de L'Hospitalet por parte de la madre de una alumna

Una maestra del instituto escuela Maria Miret de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ubicado en la frontera entre los barrios de la Torrassa y Collblanc, sufrió una "agresión muy grave". Así lo ha denunciado el propio centro en un comunicado en el que explica que este martes 24 de febrero se produjo "una agresión muy grave a una maestra por parte de la familia de una alumna".

Ante estos hechos, el Maria Miret ha remarcado que remarcar que no piensa "tolerar ni normalizar ninguna forma de violencia hacia nosotros como trabajadoras, al igual que no toleramos la violencia ni entre el alumnado ni hacia nadie". "Trabajamos incansablemente para hacer de nuestro centro un espacio seguro en el que podamos llevar a cabo nuestra labor educativa y el alumnado tenga un entorno amable donde crecer", añade el texto.

Los Mossos d'Esquadra explican a este diario que los hechos responden a una discusión entre los padres de una alumna y la maestra, la cual habría recibido una bofetada por parte dela madre. Fuentes del centro educativo explican que los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y que se trata de la madre de una niña de infantil. Las mismas fuentes explican que era "una madre conflictiva" y que en más de una ocasión ya habían tenido problemas con ella. Así, la mañana de este 24 de febrero la madre fue a hablar con la maestra de la niña para transmitirle nuevas quejas, pero la docente le dijo que no la podía atender porque no podía dejar el aula vacía y la redirigió a la dirección del centro.

Fue entonces cuando la madre le dio una bofetada. El conflicto, explican las mismas fuentes, duró poco porque había cerca otras maestras que lograron evitar que fuera a más, pese a que la madre agredió a la profesora hasta que llegaron sus compañeras. Aunque la víctima no ha puesto todavía la denuncia, desde la policía catalana señalan que sí que ha pedido cita y que la previsión es que la interponga esta misma tarde. Por su parte, el Departament d'Educació i Formació Professional señala que se ha activado el protocolo específico para este tipo de situaciones y que "la inspección está en contacto con la dirección del centro para ayudar".

Más recursos

Las mismas fuentes del maria Miret remarcan que el centro está en módulos y que la parte de infantil queda separada del resto del complejo educativo. Además, es el único espacio donde los padres de los alumnos pueden acceder a dejar a los niños. "No es la primera vez que recibimos amenazas. Estamos desprotegidas", aseveran. Por ello, siguen, desde el centro se ha tomado la decisión de que los padres puedan acceder a dejar a sus hijos en el aula para evitar problemas similares.

El Defensor del Profesorado recoge en su memoria anual que, a lo largo del curso 2024-2025, registraron un total de 174 agresiones físicas a docentes en España. De estas, 141 fueron cometidas por alumnos y 33 por familiares. Así, una encuesta publicada el año pasado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apuntó que más de la mitad de los docentes de la escuela pública ha sufrido situaciones violentas en las aulas, principalmente insultos y amenazas por parte del alumnado. Así, uno de cada diez había soportado agresiones físicas y el 22% conflictos a raíz del uso de los móviles y las redes sociales por parte de los menores.

CCOO denuncia que las agresiones físicas es un tema que "se ha ido complicando" en L'Hospitalet. Mònica Bori, delegada de educación de CCOO en L’Hospitalet, recuerda que hace un par de meses ya hubo otra agresión a un docente por parte de una familia en la escuela Folch i Torres y, en el primer trimestre, una más en el instituto Torras i Bages. Boris recuerda que la situación de los centros en L'Hospitalet, con una sobresaturación de las aulas y con muchas familias en situación de vulnerabilidad, es "muy compleja". Insiste en que no hay recursos para atajar esta complejidad y reclama a las administraciones que aborden la realidad social y educativa de la ciudad. Por ello destaca la necesidad de llevar a cabo planes de prevención y acompañamiento en los centros, además de atender las necesidades sociales de las familias y poner en valor la figura del profesorado, a la que, dice, se le ha perdido el respeto por parte de algunos progenitores.