Crisis de movilidad en la UAB por la huelga de FGC, cortes de Rodalies y buses colapsados: "Ha sido horrible"

A la tormenta perfecta de los retrasos, colapsos y limitaciones de velocidad de Rodalies se le ha sumado este miércoles la segunda jornada de huelga de maquinistas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En plena hora punta, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha sido epicentro de la confluencia de aglomeraciones, retrasos y tensión, que han agravado la crisis de movilidad que viene sufriendo el centro universitario las últimas semanas. Entre las 8:00 h y las 9:00 h de la mañana, el habitual ritmo de paso de trenes se ha visto alterado y muchos estudiantes se han visto obligados a desplazarse en condiciones de máxima ocupación.

A las 8:00 h, en el andén de la estación de FGC de la UAB en dirección a Barcelona, la huelga ya se ha empezado a notar. Decenas de estudiantes se han amontonado a la espera de un tren que tardaba más de lo habitual en llegar. “Nunca hay tanta gente”, explicaba a EL PERIÓDICO Mónica, usuaria habitual que cada semana toma el convoy a esta hora y que asumÍA resignada que “tocará hacer el viaje de pie”. Efectivamente, al poco el tren aparecía completamente saturado.

Los trenes procedentes de Sabadell entraban en la estación con los vagones completamente llenos, dificultando incluso la bajada de pasajeros. Durante unos minutos, el intercambio en los accesos se ha convertido en un embudo humano, con viajeros intentando salir mientras otros pugnaban por hacerse un hueco. El convoy ha permanecido parado más tiempo del habitual antes de reemprender la marcha, con todos los pasajeros a bordo y sin apenas espacio libre.

Los retrasos, además, se hacían evidentes. “Con esta huelga pasan cada diez minutos, aunque ayer fue peor”, explica un estudiante a este diario, resignado ante las afectaciones del paro.

Y la situación no solo afecta a los viajeros. Los retrasos también se dejan notar entre los trabajadores del UAB Bar Dumas. Desde el establecimiento aseguran que tanto martes como miércoles “muchos clientes habituales no han venido porque ya van tarde y no les da tiempo a desayunar”, y lamentan que la coincidencia de las obras, que están teniendo justo en frente y que condicionan el uso de la terraza exterior, esté impactando directamente en su actividad diaria.

"Ha sido horrible, no iré a clase"

Pasados unos minutos de las 8:30 h, los retrasos y la saturación hacían sufrir a los alumnos que tenían clase a las 8.30 h. “Ha sido horrible”, relataba un estudiante que toma el tren en Terrassa y realiza transbordo en Sant Cugat del Vallès. “En el tren estábamos todos sudando y gritándonos entre nosotros. Bajarse en Sant Cugat ha sido terrible porque también tenía que subir mucha gente”, explica, describiendo escenas de tensión en los andenes. Una experiencia que no quiere repetir y que, asegura, marcará su decisión en la próxima jornada de huelga ya anunciada para la semana que viene: “No iré a clase”, sentencia.

A falta de 10 minutos para las 9:00 h, los trenes que circulan desde Sabadell en dirección a Barcelona empezaban a recuperar cierta normalidad tras la primera horas punta. La elevada afluencia concentrada a primera hora disminuye progresivamente y los convoyes dejaban de ir tan saturados. La bajada de viajeros en la estación de la UAB marcaba un punto de inflexión: empezaban a apreciarse asientos vacíos y muchos usuarios pueden completar el trayecto sentados.

Sin embargo, sobre las 9:10 h llegaba a la estación un tren procedente de Barcelona con decenas de alumnos que empezaban clase a las 9:00 h. El convoy entraba con retraso y volvía a salir completamente lleno. Un estudiante expicaba que habitualmente toma un tren anterior para evitar aglomeraciones, pero que esta vez no pudo subir debido a la acumulación de pasajeros en Barcelona. “Ayer esto no me pasó”, lamenta, aduciendo que ya llega tarde a clase y evidenciando el malestar por la falta de previsión.

Hacia las 9:20 h la normalidad ya empezaba a imponerse en ambos sentidos de la vía. Los trenes volvían a circular cada cinco minutos y la congestión que se percibía hacía alrededor de las 8:00 h desaparecía. Los pasajeros subían y bajaban con mayor fluidez, los trenes se apreciaban más vacíos y los andenes recuperaban un ambiente más relajado.