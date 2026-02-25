La crisis interna del PSC en Parets del Vallès deja al gobierno local en minoría y al límite de la moción de censura

El gobierno municipal de Parets del Vallès (Vallès Oriental) se encuentra inmerso en una crisis ante la quiebra interna del ejecutivo local, formado por PSC y Sumem Esquerres (SEAP). El relevo a la alcaldía, que ostenta Francesc Juzgado desde 2021 y por el cual él mismo propuso al concejal Francesc de la Torre, ha hecho saltar la cohesión interna de los socialistas, que se ha saldado con la renuncia de hasta cuatro concejales del gobierno por parte del PSC y la salida del ejecutivo local de ambos concejales de SE. La federación comarcal socialista se ha opuesto frontalmente al relevo de de la Torre, le ha reclamado que renuncie y quiere dejar al alcalde ya los dos concejales como no adscritos. El gobierno se encuentra al límite de una posible moción de censura.

Juzgado, que ya fue alcalde entre 2018 y 2019 y que volvió a serlo en el 2021 hasta la actualidad a partir de una moción de censura al entonces alcalde republicano, Jordi Seguer, sufrió un infarto en el 2024 que encendió el debate sobre el relevo a la alcaldía. En ese momento, propuso a su teniente de alcalde Francesc de la Torre como sustituto, una opción que la federación comarcal no validó y sobre la cual solicitó que renunciara a esta opción: "Aunque se fijaron cuatro fechas distintas de renuncia, ninguna se materializó", señalan fuentes de la federación en un comunicado.

El primer secretario del PSC en el Vallès Oriental y el Moianès, Jonatan Martínez, ha explicado a ACN que una encuesta interna apuntaba a que la figura de De la Torre "generaba rechazo", ya en septiembre del año pasado, y que antes de las elecciones municipales ya cuestionaban su participación en las listas. "El alcalde nos dijo que, si le tocábamos la lista, él renunciaría pocos meses antes de las elecciones", añadió.

Esto ha generado un desgaste del partido en la localidad, que la federación señala que se ha trasladado a la agrupación y al grupo municipal, formado inicialmente por el alcalde y otros seis concejales. De todos ellos, una concejala ha anunciado que renunciará esta misma semana y otras tres han comunicado que renuncian a formar parte del gobierno local, alineados con la federación, algo que, sumado a la salida de las dos concejalas de SEAP, deja el gobierno con el alcalde y dos concejales, de la Torre y David Cayuela.

Por su parte, de la Torre ha explicado a ACN que la situación se tensó a partir de la negativa de la federación comarcal a la propuesta de Juzgado, que creó una gestora para dirigir la agrupación local y suspendió de militancia al medio centenar de miembros, entre ellos el alcalde y los dos concejales. "Nos piden que pasemos al grupo de no adscritos", añadió, algo que, considera, se debe a que quieren "poner a dedo" a un candidato a la alcaldía y abriría la puerta a una posible moción de censura contra Juzgado de los concejales alineados con la federación junto a otra formación del Pleno municipal.

De la Torre ha detallado que mientras sus hasta ahora compañeros de filas en el grupo municipal se han ido sin decirles nada, las dos concejalas de SEAP les han asegurado que se marchan "porque esta no es su guerra". Por todo ello, el concejal ha explicado que están recogiendo firmas para reivindicar el derecho de la agrupación local a tener capacidad de decisión sobre aspectos que afectan a su gestión, y que ya han recogido cerca de 30 de los 50 militantes dados de baja.

El futuro más inmediato

Mientras, el PSC ha hecho público que su intención es reorganizar el grupo municipal, formado por los cuatro concejales alineados con la federación comarcal, lo que, de facto, dejará a Juzgado y a los dos concejales como no adscritos. Esto ocurrirá este próximo jueves, en el Pleno municipal ordinario. En las últimas elecciones municipales, el PSC fue la segunda fuerza más votada, empatada con número de concejales con la primera, ERC, con siete electos cada uno.

Los hasta ahora socios, SEAP, obtuvieron dos ediles, mientras que Junts sacó uno. De esta forma, una moción de censura en Juzgado sería posible si los tres concejales integrantes del grupo municipal socialista que propone la federación pueden llegar a un entendimiento con ERC, sumando un total de diez concejales de los diecisiete representantes en el Pleno.

Noticias relacionadas

Con todo, desde el PSC descartan por ahora llevar a cabo una moción de censura, al menos de forma inmediata: "Estamos gestionando el momento actual, que el Ayuntamiento reconozca que pasan a ser concejales no adscritos", ha destacado Martínez. "Si no hay una moción de censura o él no renuncia, Juzgado seguirá siendo alcalde hasta 2027, pero sería de una falta de responsabilidad y de rigor intentar llevar un Ayuntamiento de 17 concejales y 20.000 habitantes sólo con tres concejales en el gobierno", sentenció.