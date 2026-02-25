Jordi Clos: "La subida de la tasa turística puede perjudicar al PIB de Barcelona"

Barcelona ha empezado 2026 pisando fuerte en el segmento del turismo de congresos, ferias y convenciones, pero con el sector hotelero indignado por los efectos adversos que la nueva tasa turística catalana y el incremento del recargo municipal pueda tener entre sus viajeros. "Puede perjudicar al PIB de la ciudad", señala a este diario el presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, recordando que un reciente informe atribuye a la actividad turística el 12,8 84 millones de año.

El líder del gremio está satisfecho con los resultados de 2025, cuando la ocupación se mantuvo en el 80,1% pese a bajar 0,7 puntos porcentuales, aunque logró un precio medio de 190,7 euros por habitación. Pero con la vista puesta en los nubarrones que les plantean los nuevos gravámenes y considera "brutal" el incremento, que para un hotel de la máxima categoría alcanza los 13,2 euros por persona y noche (con IVA incluido).

“Estamos satisfechos con el desarrollo general del año 2025, especialmente en el segmento de turismo de negocios (MICE)”, señala, por el que la ciudad apuesta especialmente ya que resulta estratégico por su alto impacto económico, sin los problemas de saturación que genera el visitante vacacional en algunos momentos del año.

En su balance, el hotelero destaca que pese a las "incertidumbres geopolíticas a nivel internacional, los principales mercados como el de Estados Unidos y principales países europeos han mantenido normalidad", sin afectar a los resultados de la ciudad. Aunque el primer semestre del año pasado se mantuvo a la baja como ya había sucedido en los últimos meses de 2024, a partir del segundo semestre se estabilizó la ocupación hotelera, pero sin incrementos.

En la misma línea estuvieron los precios por noche, ya que el ligero incremento registrado de 2,7 euros producido, si se tiene en cuenta el aumento del IPC, equivale a unas tarifas de continuidad respecto a 2024, subraya Clos. Lo vincula al descenso de la ocupación, que enfría los precios Se trata de un nuevo escenario sin crecimientos, porque la apuesta o enfoque es a fomentar "la calidad del visitante por encima de la cantidad" y a una "gestión constructiva de la actividad en Barcelona”.

Atención a ferias y congresos

Por ello, el hotelero lamenta que el "esfuerzo" que realiza el sector del alojamiento en pos de un mejor turismo no se vea acompañado de una mayor sensibilidad por parte del gobierno catalán, que ha desoído sus argumentos. El ámbito que más preocupa es del de ferias, congresos, convenciones e incentivos, porque la candidatura de Barcelona se puede "ver afectada" en las decisiones que toman los organizadores. Tanto a nivel europeo --"seremos la segunda gran ciudad con la tasa más alta"--, como en España, donde urbes rivales como Madrid o Málaga no añaden ningún canon.

En Barcelona, para un cinco estrellas se alcanzarán 13,2 euros de tasa por persona y noche (sumando la parte autonómica y el recargo municipal de este año, más el IVA), mientras que para un cuatro estrellas será de 9,24 euros, por ejemplo.

También puede tener efectos en el turismo vacacional, sobre todo en las estancias más largas o familiares, ya que la suma de cada miembro y cada noche de pernoctación puede acabar inclinando la balanza "a otras ciudades donde no tengan que pagarlo". Y otra posibilidad es que en momentos de menor ocupación los hoteles tengan que ajustar tarifas para compensar la tasa. Con todos esos elementos, y a la espera de ver cómo responde el mercado a los incrementos a partir de abril, Clos teme que se vea "afectada la aportación del turismo y sectores vinculados al PIB local".

Añade que seguirán de cerca el impacto que tenga en la actividad y otros segmentos estratégicos, intentando que no se dé una "caída cualitativa y endémica”. Aunque la tasa "no vaciará Barcelona", advierte de que el sector no es inmune a estas medidas y podría "decaer". "No podemos matar la gallina de los huevos de oro", dice en alusión al impacto económico del motor turístico.

Buenas previsiones para el MWC

El arranque de 2026, en que se han enlazado tres supercongresos como el ICE (del 19 al 21 de enero), el ISE (del 3 al 6 de febrero) y el inminente Mobile World Congress (del 2 al 5 de marzo), "un calendario muy atractivo de eventos de primer orden internacional" con gran impacto económico hacían ser positivo al empresario y prever un escenario de estabilidad en el turismo.

Pese al malestar con las tasas turísticas, la entidad sí ve con buenos ojos la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de civismo en Barcelona, que considera clave para ·"fomentar la convivencia". "Nos preocupa desde hace años y también tiene que ver también con la imagen de la ciudad y nuestra voluntad de erradicar el incivismo”, relata. El gremio ya había aportado argumentos para este ordenamiento de la ciudad, y hasta había firmado con el ayuntamiento un "acuerdo de corresponsabilidad” hace un año.