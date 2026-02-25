Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 2 al 4 de marzo

CCOO desconvoca la huelga en Ferrocarrils prevista para los días del Mobile World Congress, pero Semaf la mantiene

El sindicato de maquinistas ha realizado hoy la segunda jornada de paro con nuevas incidencias en hora punta, y continuará la protesta la semana próxima

Crisis de movilidad en la UAB por la huelga de FGC, cortes de Rodalies y buses colapsados: "Ha sido horrible"

Usuarios de FGC en la estación de Plaça Catalunya durante la jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf.

Usuarios de FGC en la estación de Plaça Catalunya durante la jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf. / El Periódico

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
CCOO hizo un llamamiento el lunes a toda la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a unirse a una huelga del 2 al 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress que, sin embargo, dos días después ha tenido que cancelar.

El sindicato ha comunicado a los trabajadores que debido a discrepancias con la empresa sobre los plazos de comunicación de la convocatoria de la huelga, que se habría realizado sin el suficiente margen de tiempo que establece la normativa, "en un ejercicio de responsabilidad" ha priorizado la "protección jurídica de las personas trabajadoras". Por ese motivo, la sección sindical indica que se ha visto obligada a desconvocar la protesta.

Negociación abierta

La representación de los trabajadores se encontraba en un proceso de mediación con FGC, y ha optado ahora por seguir la vía de la negociación con la empresa a través de la Comisión Permanente del Comité de Empresa.

CCOO había convocado la protesta para reclamar mejores condiciones laborales y de contratación. El sindicato pide "la corrección de los incumplimientos del convenio en vigor" y la adjudicación de todas las plazas vacantes pendientes de cubrir que considera necesarias para llevar a cabo un servicio esencial ferroviario.

Semaf continuará la huelga

Por su parte, el sindicato de maquinistas Semaf, que hoy ha protagonizado el segundo día de paro, que ha conllevado aglomeraciones en hora punta, mantiene la convocatoria para la próxima semana, de lunes a miércoles, coincidiendo entonces con el MWC.

TEMAS

