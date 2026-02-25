Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt

El pasado lunes, la circulación en la Ronda de Dalt (B-20) de Barcelona sufrió importantes afectaciones desde última hora de la tarde y hasta altas horas de la madrugada, después de que dos camiones de grandes dimensiones se quedaran encallados en la incorporación número 10 de la vía (a la altura de Pedralbes) en sentido Llobregat, lo que bloqueó el tráfico durante más de siete horas en este punto, ha informado la Guardia Urbana de Barcelona.

Según fuentes municipales, los camiones implicados, debido a sus masas y dimensiones, necesitaban una autorización de transporte especial y la correspondiente escolta de la Unidad Central de Tráfico, dos condiciones que, en este caso, los vehículos no cumplían.

Acceso 10 de la Ronda de Dalt (B-20), a la altura de Pedralbes

Las mismas fuentes detallan que el desconocimiento del terreno llevó a los camioneros a intentar entrar en la B-20, pero quedaron atrapados en la incorporación por su gran tamaño, lo que impidió el paso del resto de vehículos.

Noticias relacionadas

Según ha explicado la Guardia Urbana, el incidente comenzó alrededor de las 20.30 horas y no pudo resolverse hasta las 4.15 h de la madrugada. Tras el suceso, los agentes denunciaron e inmovilizaron los dos camiones.