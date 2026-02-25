Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calçats Conesa, histórica zapatería de Gràcia, cierra tras 145 años y cinco generaciones familiares

La tienda, fundada en 1880, baja la persiana en un contexto de caída del comercio tradicional en Barcelona

Las tiendas de Barcelona pagan 200 euros más de alquiler mensual que el año anterior: 1.556 euros de media

El precio de los alquileres comerciales crece un 10% en un año en Barcelona hasta más de 15 euros por metro cuadrado

Calçats Conesa baja la persiana

Calçats Conesa baja la persiana / .

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
La histórica zapatería Calçats Conesa, situada frente al Mercat de la Llibertat de Gràcia, ha cerrado definitivamente sus puertas tras 145 años de actividad. Fundada en 1880 como tienda de alpargatas, Conesa fue conocida durante más de un siglo como como la “espardenyeria de Gràcia”.

El negocio permaneció en manos de la misma familia durante cinco generaciones. En 1929, con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona, la tienda realizó su primera modernización, incorporando calzados más cómodos y adaptados a los nuevos tiempos. Las siguientes décadas, la tienda fue siendo testigo de los cambios del barrio. En 2010, se sumó a una iniciativa municipal para que artistas grafiteros dieran color a su persiana.

BARCELONA 26/09/2010 BARCELONA ARTISTAS URBANOS PINTAN PERSIANAS DE COMERCIOS EN LA PLA?A DE LA LLIBERTAT DE GRACIA FOTO ELISENDA PONS. GRAFFITI , GRAFITIS , GRAFITI , GRAFITOS , PINTURA EN LA CALLE , AUTORIZACION MUNICIPAL A GRAFITEROS , PERMISO AYUNTAMIENTO BCN , DECORACION PERSIANAS TIENDAS COMERCIO MERCADO MERCAT DE LA LLIBERTAT , BARRIO DE GRACIA , _ PUBLICADA EPC 27/09/2010 P 29 _ MEDIO , PLANO

Imagen de cuando artistas urbanos pintaron la persiana de Calçats Conesa, en el 2010. / ELISENDA PONS / EPC

A finales de 2025, la tienda cerró para siempre. Según han declarado sus propietarios al 'Tot Barcelona', la decisión responde a motivos familiares, combinados con la “falta de ayudas para que los comercios históricos continúen abiertos”. El local, que es propiedad de la familia, se ofrece ahora en alquiler, en un momento en que los precios del arrendamiento de locales en la ciudad están aumentando.

DISTRITOS GRACIA FOTO HISTORICA Mercat Llibertat: Carrer del Cigne a la plaça de la Llibertat. A la dreta el mercat. Sense datar però aproximadament de la primera dècada del segle XX. PUBLICADA EPC 12/02/2014 P 40

Foto histórica del entorno del Mercat Llibertat durante la primera década del siglo XX. Entonces, la zapatería Conesa ya estaba abierta. / Bcn

Cierre de tiendas emblemáticas

El cierre de Conesa se enmarca en un contexto más amplio de pérdidas en el comercio tradicional de la capital catalana. Entre 2019 y 2022, una de cada cinco zapaterías de Barcelona cerró. Antes de la pandemia se registraban 808 tiendas de calzado y piel; tres años después, la cifra se redujo a 621, lo que supone una disminución del 23%.

En el barrio de Gràcia, otros comercios históricos también han desaparecido recientemente. La Ferretería Camps, fundada en 1934, cerró tras 92 años de actividad debido al aumento del alquiler y la competencia del comercio electrónico. También el Forn Santa Clara, con 80 años de trayectoria, cesó su actividad cuando la propiedad del local exigió un alquiler de 3.000 euros mensuales, que los responsables del negocio no pudieron asumir.

Calçats Conesa, histórica zapatería de Gràcia, cierra tras 145 años

Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Restaurantes de Barcelona donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurante Trü: donde la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre

