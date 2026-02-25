Collboni plantea subir impuestos a los compradores de pisos que no residan en Barcelona

Las dificultades para obtener una vivienda a un precio asumible para la renta media de un barcelonés han centrado la intervención de Jaume Collboni en la conferencia anual ‘L’alcalde respon’, que el Col·legi de Periodistes de Catalunya organiza. Preguntado por cuatro periodistas que han subido al escenario con él, el socialista ha planteado la posibilidad de gravar la adquisición de pisos por parte de personas que vivan fuera de España y con una supuesta pretensión especulativa.

“No es un problema exclusivamente barcelonés o catalán, lo es también de Madrid, París y otras ciudades”, ha apuntado Collboni. En ese contexto común de las grandes ciudades europeas, el alcalde de Barcelona ha sugerido estudiar “cómo se aumenta la fiscalidad para la compra de vivienda por parte de no residentes”. Al calor del debate en el Parlament, el alcalde se ha declarado partidario de “la intervención y la regulación” contra la especulación inmobiliaria, al tiempo que ha defendido que su gobierno está tomando medidas para enfrentarla sin ir “en contra del pequeño propietario”, ha acotado. Bajo ese marco ha englobado la aplicación del límite al precio del alquiler o la eliminación de los pisos turísticos a partir de 2028.

Aparte, ha celebrado que el Tribunal Supremo haya avalado la reserva del 30% de pisos sociales en las nuevas promociones, si bien ha insistido en que la medida, tal como se planteó en tiempos de Ada Colau, "no ha funcionado". Ha añadido que, por ahora, la propuesta de la modificación de la norma espera "en un cajón" por falta de consenso para aprobarla.

A su vez, Collboni ha insistido en que es necesario que Barcelona construya vivienda para aumentar la oferta y reequilibrar los precios. “El problema no es que se construya vivienda de lujo, sino que los precios de lujo se están pidiendo en el Poble-sec”, ha distinguido. Durante el acto, un activista de la asociación vecinal Som Barri de Vallcarca, Iru Moner, se ha levantado y ha acusado a gritos a Collboni de haber “traicionado” el pacto para resolver el pulso abierto a raíz de unos desalojos en la zona. El alcalde ha defendido que existe una mediación en marcha.

El Disseny Hub ha abierto puertas al público. Entre los asistentes, había militancia del PSC, que ha aplaudido las intervenciones de Collboni. También han asistido altos dirigentes del ejecutivo municipal, concejales de la oposición, miembros del movimiento vecinal y dos alcaldes socialistas del área metropolitana, como David Quirós (L'Hospitalet de Llobregat) y Filo Cañete (Sant Adrià de Besòs).

"Llamada a la responsabilidad"

Por otro lado, Collboni ha alertado de que, en caso de que no fructifique un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat, se comprometerán inversiones conjuntas del Govern y el ayuntamiento que están en marcha. “Están en el aire 250 millones de inversión en Barcelona”, ha advertido el alcalde, que ha lanzado “una llamada a la responsabilidad” para que prospere un pacto para que las cuentas no embarranquen. “Hablamos de seguridad, vivienda, educación, sanidad… Tendría una afectación directa en la vida de la gente”, ha prevenido.

En cuanto al anuncio de la visita del Papa el próximo junio para inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, Collboni ha opinado que es “una magnífica noticia”. Más allá de dar por supuesta una audiencia con León XIV, el socialista ha opinado que el pontífice es un líder al que ha situado en la misma estela que Francisco, su antecesor, y ha alabado que se erija en un avalador de la paz en Ucrania, Palestina y otros conflictos abiertos. “Es importante en un momento de desconcierto internacional y de falta de referentes morales porque, si lo son Trump, Putin y Xi Jinping apaga y vámonos”, ha zanjado.