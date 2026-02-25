Barcelona invertirá 260 millones hasta 2031 para poblar el entorno de la estación de La Sagrera antes de su estreno

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confiado este miércoles que la esperada estación de La Sagrera se acabe por fin en 2032 y ha postulado que debe ser algo más que un nexo de conexiones con los trenes de alta velocidad. Con la falta de vivienda asequible disparada en los sondeos como principal inquietud para los barceloneses, el socialista ha apuntado al futuro polo de transporte público -que acumula retrasos desde que empezó a edificarse en 2010- como la base para engendrar una operación para construir 11.347 pisos en seis promociones en el lado Besòs de la capital, desde el límite del barrio del Clot y hasta el borde de la Trinitat Vella, en las inmediaciones del río.

Con el augurio de que hasta 30.000 personas habitarán los domicilios prometidos, el edil se ha comprometido en la conferencia ‘L’alcalde respon’ -que cada año organiza el Col·legi de Periodistes de Catalunya- a invertir 260 millones de euros alrededor de La Sagrera hasta 2031. Del montante, 45 millones deben desembolsarse antes de que el mandato finalice en junio de 2027 y el resto, en la siguiente legislatura. Ha señalado que el propósito es que, "cuando la estación emerja" en unos seis años, "la ciudad esté presente" y ya empiece a poblarse el entorno del que será el segundo apeadero del AVE en la urbe, si bien el consistorio se marca hasta 2035 como horizonte para cerrar toda la remodelación.

"No esperaremos a que se acabe todo en la estación para construir barrios y ciudad", ha blandido Collboni. Durante su intervención en el auditorio del Disseny Hub, el dirigente del PSC ha puesto el foco en los proyectos que se engarzan alrededor de La Sagrera, que EL PERIÓDICO ha ido desgranando en los últimos meses. Ha enfatizado que los planes van “más allá” del alumbramiento de la nueva parada, cuyo primer calendario fijaba que debía estar operativa a partir de 2012. El alcalde ha confiado en que la infraestructura ferroviaria debe estar lista en 2027, lo que debe permitir centrarse en acondicionar el edificio a partir de entonces y empezar a tapar las vías con el prometido parque lineal, a lo largo de cuatro kilómetros. Será “el más grande de la ciudad, tan grande como ir de la plaza Espanya a la de Tetuan", ha comparado Collboni.

Aún más, el alcalde ha definido las obras en ese tramo como una de las “principales transformaciones” en marcha en Barcelona, con capacidad para “coser los barrios” a lado y lado de la estación y las vías para superar una “fractura urbana histórica” entre los distritos de Sant Martí y Sant Andreu. Para suturarla, Collboni ha recordado que los raíles se cubrirán con las 36 hectáreas en que el parque se extenderá. Algunas de las piezas que lo compondrán se empezarán a plantar a finales de 2027, con la expectativa de que el arbolado haya arraigado para cuando la estación esté abierta.

Gráfico que ilustra el número de viviendas por sector en el proyecto de la Sagrera y el porcentaje de viviendas protegidas.

También para restañar la brecha entre vecindarios, el edil ha mencionado la creación de 20 nuevos equipamientos, como la guardería de Les Casernes, el edificio que sustituya los barracones de la escuela 30 Passos en 2029, el nuevo CAP de La Sagrera también en el mismo año o la ampliación del instituto Salvador Seguí. Ha añadido que se prevé que se instalen pequeños negocios, grandes superficies comerciales, hoteles y servicios especializados, con 500.000 metros cuadrados de techo para oficinas y actividad económica, que generen unos 10.000 empleos.

Libres y de protección

En cuanto a los proyectos inmobiliarios, Collboni ha detallado que 5.807 viviendas serán de venta libre, mientras que otros 5.540 se etiquetarán de protegidos y dotacionales. Las promociones abarcan una superficie extensa a lo largo de la zanja abierta para expandir la infraestructura ferroviaria de entrada y salida a La Sagrera.

De los seis sectores para colonizar los aledaños del nodo de transporte, el de Prim aspira a ser el más habitado, con 3.538 pisos, el 54% de ellos protegidos. Le sigue el entorno de la propia estación, donde se proyectan 2.297 domicilios, de los que el 42% tendrán algún tipo de protección. En las parcelas de las antiguas Casernes de Sant Andreu se anuncian 2.132 viviendas (el 62%, sociales) y otras 1.012 en el sector de Colorantes (el 30% con protección). En la ecuación, Collboni ha sumado los 1.010 hogares que se esbozan alrededor de La Maquinista (el 49% serán de protección oficial) y los 1.358 en los terrenos de la antigua fábrica de Mercedes, un 40% de ellos sociales.

El alcalde ha enmarcado los planes edificatorios en el propósito de “garantizar el derecho a quedarse” en Barcelona, un mantra que suele repetir. Las dificultades para dar con viviendas a precios asumibles para residir en la ciudad aprietan a las administraciones para pasar de los anuncios a los hechos. De todo la dotación prevista alrededor de la parada del AVE, algo más de 600 hogares estaban erigiéndose a finales de 2025. En paralelo, se prevén tramitar cambios de planeamiento este año para incrementar el suelo disponible para vivienda asequible y protegida.

Parte de los domicilios previstos en las Casernes de Sant Andreu y Colorantes se han empezado a levantar, mientras que se cuenta con que los derribos en el Sector Prim y La Maquinista concluyan en 2027 para que las parcelas queden expeditas para edificar. En la Mercedes, se confía que los primeros 300 pisos de promoción privada estén disponibles en 2029.