Vilanova inicia la plantación de 300 árboles para ampliar los espacios de sombra y reponer ejemplares en mal estado

Esta semana ha empezado en Vilanova i la Geltrú la plantación de más de 300 nuevos árboles, con dos objetivos. Por un lado, para reponer ejemplares que se han de retirar ya sea por efectos de la sequía, colisiones, rotura por efectos del viento o de la lluvia y, por el otro, para "consolidar y ampliar espacios de sombra para reforzar los refugios climáticos" existentes y posibilitar la creación de otros nuevos, explica el Ayuntamiento.

La iniciativa tiene un presupuesto de 300.000 euros y está financiada con dos subvenciones de la Diputación de Barcelona (una de 217.000 € de la Xarxa de Refugis Climàtics y otra de 75.000 € del programa sectorial 'Transición ecológica 2030'). El alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, destaca que no se realizaba una plantación de esta magnitud desde "hace muchos años", y prevé que la actuación se desarrolle en los próximos meses y alcance a todos los barrios.

La plantación y reposición de arbolado ha empezado ya por la calle de les Ones, en el Prat de Vilanova. Estos días se está llevando a cabo en la plaza de Neàpolis, y las próximas semanas se extenderá por puntos como la ronda Ibèrica (entre la calle de Bailén y del Abat Escarré), la plaza de la Fàbrica Nova y la plaza Beatriu de Claramunt (en Sant Joan), la avenida de Francesc Macià (en el Molí de Vent), la rambla de l'Exposició (en la Geltrú), el paseo de la Fita (en la Masia Nova), el paseo dels Salzes (en Santa Maria), y la avenida Torre del Vallès (en la Collada-Els Sis Camins), entre otros.

El Ayuntamiento destaca, en un comunicado, las intervenciones que tendrán lugar en la plaza de Neàpolis. Aquí, el proyecto de reorganización del arbolado "aprovecha la morfología triangular" del espacio "para crear tres grandes núcleos arbóreos". Así, en cada uno de los vértices de la plaza se ubicarán una decena de árboles que acentuarán la forma triangular del espacio. En el centro de la plaza se plantarán tres cipreses, explica el Ayuntamiento. "Esta elección recupera la tradición de las masías catalanas, donde la presencia de uno, dos o tres cipreses en la puerta indicaba al viajero el ofrecimiento de agua, comida o incluso cama para pasar la noche; una hospitalidad que Vilanova i la Geltrú quiere trasladar simbólicamente a la ciudadanía", subraya el gobierno local.

Sustitución de arbolado en mal estado

Asimismo, se sustituirán 37 ejemplares que presentan enfermedades o inclinaciones excesivas. Están ubicados en la Rambla Principal, en la rambla de la Pau, en la avenida de Cubelles, en la avenida de Eduard Toldrà, en la rambla de la Exposició, en la rambla de Josep Tomàs Ventosa, en la rambla de Josep Antoni Vidal y en la avenida de Jaume Balmes. El alcalde Ruiz recuerda que la sustitución del arbolado en mal estado "era un compromiso que tenía este gobierno municipal".