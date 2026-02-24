Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para este martes y miércoles, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC). Con estas cinco jornadas de parón, el sindicato reclama "mejorar la seguridad" tras semanas de caos en Rodalies y el punto de inflexión del accidente de Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la huelga en FGC, incidencias y servicios mínimos.

Los motivos de la huelga Semaf esgrime la seguridad como principal motivación y convoca solo a los maquinistas, CCOO llama a una huelga de toda la plantilla porque considera que la empresa "ha incumplido los acuerdos" de mejoras en las condiciones laborales y de contratación que permitieron en septiembre de 2024 la desconvocatoria entonces de otra protesa. UGT es el sindicato mayoritario con 11 delegados, pero no secunda la huelga. Le siguen CCOO con seis, Semaf con tres, Alferro dos y la CGT uno. Ferrocarrils de la Generalitat tiene una plantilla de 2.140 empleados.

El 2 de marzo, jornada completa La convocatoria de huelga del día 2 de marzo es para toda la jornada. Sin embargo, los días 3 y 4 el paro se establece en las horas punta (de 6.00 h a 10.00 h y de 14.00 h a 18.00 h) y de 2.00 h a 6.00 h de la madrugada.

Los convocantes El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado los cinco días de la huelga para reclamar "mayor seguridad". Como respuesta, FGC emitió un comunicado el viernes en el que expresaba su "sorpresa" por la protesta, que considera "artificiosa". El operador tilda la huelga como "altamente lesiva para la movilidad de las personas usuarias" al coincidir con los problemas que presenta la red de Rodalies. No obstante, este lunes también ha llamado a la huelga la sección sindical de CCOO en FGC. A falta de tiempo para llevarla a cabo en las dos primeras jornadas de este martes y miércoles, ha anunciado que convoca a toda la plantilla, y no solo a los maquinistas, a un paro del 2 al 4 de marzo, justo coincidiendo con la celebración del MWC.

Más servicios mínimos con el Mobile World Congress Los días 2, 3 y 4 de marzo, cuando la huelga coincidirá de lleno con la celebración del Mobile World Congress, los servicios mínimos aumentarán hasta el 66%, es decir, pasarán dos de cada tres trenes habitualmente programados en hora punta. El resto del día la oferta de obligado cumplimiento también será mayor que la prevista para esta semana, ya que se ha establecido que deberán circular por lo menos uno de cada tres.

Las líneas afectadas La huelga afecta a las líneas de FGC de Llobregat-Anoia y de Barcelona-Vallès, pero no a la de Lleida-La Pobla, que prestará servicio con total normalidad. El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado los cinco días de la huelga para reclamar "mayor seguridad".