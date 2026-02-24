Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa del Año Banco SabadellJavier MollEl MenchoAlquiler BarcelonaSalvador IllaMontjuïcJoan LaportaTramVallèsGuerraHuelga FerrocarrilsValencia
instagramlinkedin

En Directo

Convocada por el sindicato Semaf

Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias

Sigue en este hilo de EL PERIÓDICO la jornada de parón convocada por por los maquinistas para "mejorar la seguridad"

CONTEXTO | Servicios mínimos por la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat

Un tren de Ferrocarrils de la Generalitat.

Un tren de Ferrocarrils de la Generalitat. / FERROCARRILS

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para este martes y miércoles, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC). Con estas cinco jornadas de parón, el sindicato reclama "mejorar la seguridad" tras semanas de caos en Rodalies y el punto de inflexión del accidente de Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la huelga en FGC, incidencias y servicios mínimos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
  2. Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
  3. Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público
  4. La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
  5. Una veintena de familias de Sabadell se enfrentan a un desalojo que el Ayuntamiento intenta frenar
  6. Barcelona invertirá un millón de euros en promover entre sus turistas otras zonas y productos de Catalunya
  7. Quedada 'therian' en Barcelona: cuándo es y dónde se reúnen este fin de semana
  8. La Sagrada Família invita 'urbi et orbi' a contemplar este viernes la colocación de la cima de su torre principal

Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias

El Supremo ratifica la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones de Barcelona

El Supremo ratifica la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones de Barcelona

CCOO convoca también huelga en FGC y coincidirá con la de los maquinistas cuando empiece el Mobile World Congress

CCOO convoca también huelga en FGC y coincidirá con la de los maquinistas cuando empiece el Mobile World Congress

La Generalitat fija servicios mínimos del 50% en FGC para mañana y miércoles y los eleva al 66% durante el Mobile World Congress

La Generalitat fija servicios mínimos del 50% en FGC para mañana y miércoles y los eleva al 66% durante el Mobile World Congress

MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

Empiezan las obras de la pacificación del centro de Badalona: Albiol pide "paciencia" a los vecinos

Empiezan las obras de la pacificación del centro de Badalona: Albiol pide "paciencia" a los vecinos

Barcelona reformará el puente de Marina a partir de septiembre y tras 12 años con redes contra desprendimientos

Barcelona invertirá 14 millones para construir un pabellón y pistas deportivas en el Raval

Barcelona invertirá 14 millones para construir un pabellón y pistas deportivas en el Raval