Parque de atracciones
El Tibidabo de Barcelona celebra 125 años con una nueva instalación en su Área Panorámica
La Torre de Collserola estrena una 'Sunset Experience' junto al Tibidabo
El funicular Cuca de Llum del Tibidabo gana un importante premio internacional de diseño
El Tibidabo pondrá 'Barcelona' en letras gigantes en su mirador para generar una foto icónica
El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona reabrirá sus puertas este sábado, 28 de febrero, y estrenará programa de actividades por el 125 aniversario, así como una obra del estudio MIAS Arquitectes, liderado por Josep Miàs, en el mirador del Área Panorámica: las letras 'Barcelona'.
La instalación consiste en nueve letras construidas en acero, con iluminación propia y bancos para favorecer que el visitantes interactúe con ellas, y tiene como objetivo "revitalizar" el mirador del parque, ha explicado este martes BSM en un comunicado.
Este sábado también se estrenará 'Colors, la pel·lícula de les Mascotes', en la que las mascotas del parque --Ti, Bi, Da y Bo-- intentarán recuperar los colores de la ciudad, y que se podrá ver todos los días de apertura en el Dididado.
El próximo 4 de octubre se celebrará el acto central de conmemoración de los 125 años del Tibidabo, que se iniciará con una caminata popular desde los Jardinets de Gràcia hasta la plaza Doctor Andreu para coger el funicular 'Cuca de Llum' y llegar al parque, donde se vivirá una jornada festiva con numerosas actividades y sorpresas.
En junio abrirá sus puertas un nuevo restaurante liderado por el chef Rafa Zafra en La Masia, en la plaza del Tibidabo, con un edificio renovado que contará con una sala mirador donde disfrutar de unas "vistas inmejorables" de la ciudad.
