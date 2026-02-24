Los sindicatos y la FAVB de Badalona instan a Albiol a retirar el amianto de los edificios de la ciudad

Preocupada acerca de que el Ayuntamiento de Badalona no cumpla el calendario para la retirada del amianto dispuesto por la Unión Europea (UE), la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) ha puesto en marcha una campaña para exigir al consistorio que se active y tome las medidas correspondientes. Las secciones locales de los sindicatos UGT y CCOO se han unido a la petición y, junto a la FAVB, firman un comunicado que han hecho público este martes.

"Pedimos al Ayuntamiento que cree la Comissió Municipal sobre l'Amiant, con el objetivo de coordinar esfuerzos y dar una respuesta efectiva a una problemática que afecta gravemente a la salud pública y a nuestro entorno", declaran la entidad vecinal y los sindicatos en el escrito.

La UE indica que el amianto debe desaparecer de los edificios públicos antes de 2028 y de las propiedades privadas antes de 2032. El poco tiempo que queda hasta 2028, sumado al hecho de que el Ayuntamiento tampoco dispone aún de un censo de los edificios con fibrocemento en la ciudad (obligación recogida en la normativa al respecto de la Generalitat), hace pensar a los firmantes que en Badalona no se cumplirán los plazos marcados por Europa.

Comisión y censo, primeros pasos

"Es imprescindible que se especifiquen de manera clara las tareas a realizar de acuerdo a lo que determina la ley", sostienen vecinos y sindicatos. Más allá de la creación del mencionado censo, "paso necesario para poder planificar y ejecutar su retirada en los términos legales", consideran que la creación de una comisión municipal sería el vehículo adecuado para sustanciar los trabajos necesarios. "La creación de la comisión ha de permitir una actuación coordinada, efectiva y responsable, con el objetivo de alcanzar un municipio libre de amianto".

Así, la comisión reclamada debería servir también para que empiecen de manera efectiva los trabajos para la creación del censo, para establecer un calendario concreto de la eliminación del amianto, para definir un plan de trabajo que establezca prioridades respecto a los riesgos así como los mecanismos de seguimiento, y para velar por el cumplimiento estricto de las leyes que rigen la retirada del fibrocemento en las ciudades, así como de las que están cerca de aprobarse en el Parlament.

"No podemos continuar las acciones, es una falta de responsabilidad no retirar una cosa que nos está matando", zanjan los firmantes.