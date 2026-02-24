Sabadell fortalece el polo económico en torno a su aeropuerto: se suma la Generalitat y tendrá más espacio para aviones

Sabadell ha hecho pública su hoja de ruta para fortalecer el polo económico en torno a su aeropuerto. La alcaldesa Marta Farrés ha presentado este martes la ampliación de espacios para aviones —no se ampliará la pista ni vuelos— y nuevos accesos a la infraestructura. El 'hub' aeronáutico de la ciudad contará también con nuevos socios: a los socios impulsores —el Ayuntamiento, Aena, la Universitat Politècnica de Catalunya y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona— se incorporan ahora la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Cambra de Comerç de Sabadell y el Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Farrés ha defendido que el 'hub' es “una clara apuesta para situar Sabadell como el centro de la aeronáutica del país” y ha subrayado que el aeropuerto es “una singularidad y una oportunidad para el territorio”. “No queremos dar la espalda al aeropuerto, queremos que en este aeropuerto pasen cosas”, ha afirmado la alcaldesa. La actuación busca reforzar la capacidad operativa y empresarial del recinto para consolidar el posicionamiento de la ciudad como "referente estatal del sector", ha agregado Farrés.

Actualmente, el aeropuerto dispone de más de 20.000 metros cuadrados de superficie de hangares y acoge más de 200 aeronaves. La previsión es incrementar progresivamente esta capacidad para dar respuesta al crecimiento de la actividad, especialmente en el mantenimiento de aeronaves y helicópteros, en la fabricación y reparación de componentes y sobre todo para hacer proyectos centrados en la aviación limpia.

Espacio para la formación de pilotos de Aena

Dentro de la ampliación, Aena reservará un espacio destinado a la formación aeronáutica propia de la compañía. El equipamiento es, junto al aeropuerto de Cuatro Vientos, uno de los principales centros estatales de formación de pilotos comerciales. En sus instalaciones operan escuelas como Barcelona Flight School del Aeroclub, EAS y Aerolink, además de servicios de emergencias y cuerpos como los Bombers de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra.

El proyecto contempla también la mejora y creación de nuevos accesos. Está previsto habilitar una entrada principal por la zona noreste, más próxima a Sabadell Sud, que facilitará la conexión directa con los polígonos industriales y la estación de tren. Esta actuación se vinculará a la fase 3 del Portal Sud, que incluirá próximamente un carril bici, un itinerario peatonal hasta Sant Pau de Riu-Sec —zona comercial donde se encuentra el IKEA Sabadell— y una nueva plantación de arbolado. Las futuras conexiones completarán así la mejora de la movilidad en esta parte de la ciudad, iniciada con la construcción del Portal Sud, una de las principales puertas de entrada al municipio, y contribuirán a reforzar la integración del aeropuerto en Sabadell, aseguran desde el consistorio.

En el entorno del aeropuerto operan actualmente unas 30 empresas —27 dentro del recinto y hasta 37 en el conjunto de la ciudad vinculadas al sector—, con una facturación agregada de alrededor de 100 millones de euros y cerca de 600 empleos directos. El Ayuntamiento confía en que la ampliación de los espacios y la incorporación de nuevos socios institucionales y académicos permita ampliar esta base empresarial, atraer compañías procedentes de sectores como la automoción o el ferrocarril y reforzar el músculo económico de la ciudad en torno a la industria aeronáutica.