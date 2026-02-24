Rubí lanza una campaña para hacer controles sobre la calidad del agua del grifo

El Ayuntamiento de Rubí ha puesto en marcha una nueva campaña anual de control de la calidad del agua del grifo en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa prevé la realización de 44 analíticas, repartidas entre equipamientos municipales y viviendas particulares, con el objetivo de verificar que el agua destinada al consumo humano cumple con la normativa sanitaria vigente.

En concreto, está previsto que se llevarán a cabo 21 controles en dependencias municipales —entre ellas el Ayuntamiento, el Casino, la Oficina de la Agenda Urbana, el Ateneu Municipal, la Oficina Municipal de Escolarización, la Escola Schola y el Casal d’Avis— y 23 en viviendas particulares. Con esta actuación, el consistorio asegura que quedarán atendidas todas las peticiones registradas antes de 2026.

La campaña, completamente gratuita para la ciudadanía, se dirige especialmente a propietarios de pisos y casas unifamiliares construidos antes de 1980. Según explica el Ayuntamiento, aunque la calidad del agua está garantizada hasta el punto de entrada a cada edificio a través de la red pública, pueden producirse "alteraciones" en el interior de los inmuebles debido al estado de las instalaciones privadas.

Elementos obsoletos

En este sentido, las canalizaciones antiguas o con un mantenimiento deficiente pueden favorecer la presencia de metales como plomo, níquel o cobre en el agua del grifo. Por ello, el consistorio recomienda revisar y, si es necesario, sustituir elementos obsoletos como tuberías, soldaduras o griferías, especialmente en edificios de mayor antigüedad.

El control de la calidad del agua de consumo humano está regulado por el Real Decreto 3/2023 y por el Plan de vigilancia y control sanitario de las aguas de consumo humano de Catalunya, que establecen los criterios técnicos que deben cumplirse y la obligación de los entes locales de velar por estos controles.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el mantenimiento de la instalación interior —desde la llave de paso hasta las propias griferías— es responsabilidad de los propietarios en el caso de viviendas y de los titulares en establecimientos comerciales. Con esta campaña, el consistorio busca reforzar la prevención y ofrecer garantías adicionales a la ciudadanía sobre la calidad del agua que consumen en sus hogares y espacios públicos.