Robo profesional en Cardedeu: desaparecen 120 bicicletas eléctricas en diez minutos

Los Mossos d’Esquadra investigan el robo de 120 bicicletas eléctricas, además de ropa y otro material, en la nave central de LaBosch de Cardedeu (Vallès Oriental, Barcelona), cerca de La Roca Village. El suceso tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes, según han confirmado fuentes policiales a este diario.

Desde la tienda explican que los ladrones se llevaron material valorado en 300.000 euros, pero no tocaron los modelos que cuentan con chip de geolocalización, lo que hace pensar que se trata de profesionales que conocen bien el sector.

Los responsables de la tienda se han hecho eco del robo en sus redes sociales y lamentan que, del material sustraído, algunas de las bicicletas eran de clientes que se encontraban en sus instalaciones para repararlas. "Alertamos a todos los negocios de la zona que extremen precaución, ha sido una banda organizada", aseguran, y añaden que el robo se produjo en solo diez minutos.

Fuentes cercanas al caso apuntan que los responsables habían planeado el robo con antelación. La noche de sábado a domingo accedieron a la nave y cortaron el suministro eléctrico. Al día siguiente, cuando calcularon que las cámaras de seguridad ya se habrían quedado sin batería, volvieron para llevarse las bicicletas.

Nave central de LaBosch de Cardedeu (Vallès Oriental, Barcelona)

El hecho ya ha sido denunciado ante los Mossos y la investigación sigue abierta para tratar de identificar a los autores y recuperar las bicicletas robadas.

Noticias relacionadas

"A todos nuestros clientes y proveedores, seguiremos adelante. Es un golpe duro, pero en LaBosch confíamos en el proyecto y saldremos adelante", han asegurado sus propietarios.