Premio de un millón de dólares a Barcelona para impulsar un proyecto piloto de rehabilitación de viviendas

La ciudad de Barcelona recibirá un millón de dólares, apoyo operativo y financiación para el personal de cara a probar un prototipo que facilite el proceso de rehabilitación de viviendas, al haber ganado el reto de alcaldes (Mayors Challenge) 2025-2026 de la organización filantrópica Bloomberg Philantropies.

Barcelona es una de las 24 ciudades de 20 países que han ganado la sexta edición de este concurso internacional que premia ideas innovadoras de los gobiernos locales para mejorar servicios esenciales para la vida en las ciudades.

En la capital catalana, el premio servirá para probar el proyecto Renovation as a Service (RaaS), un servicio híbrido -en línea y presencial- pensado para impulsar la rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad, según ha informado el consistorio.

El RaaS es un proyecto transversal, impulsado por la Fundación Bit Habitado, la agencia de innovación urbana del Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB), y Barcelona Innovación y Tecnología (BIT).

"Este reconocimiento nos servirá para seguir defendiendo el derecho a la vivienda, siendo proactivos en la rehabilitación y en la mejora de los hogares en todos los barrios", ha asegurado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El eje central del proyecto RaaS es la plataforma Re-Habita, donde las comunidades podrán encontrar todas las herramientas y el apoyo necesario para renovar sus viviendas: consultar la información técnica del edificio, los costes de una posible rehabilitación, la financiación de la cual se dispondría, así como los documentos necesarios para los trámites.

El servicio dispondrá también de un 'chatbot' para que el vecindario pueda interactuar e incorporará la posibilidad de hacer seguimiento del proceso de la tramitación administrativa para que los solicitantes estén en todo momento informados del estado de su expediente y de los pasos a seguir.

Todo esto, se complementará con una atención presencial en las Oficinas de Rehabilitación de la ciudad para facilitar el acceso a la plataforma de las personas que sufren brecha digital.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que la ciudad empezará a trabajar para implementar el programa piloto del RaaS en las próximas semanas y meses.