Nuevo cuerpo de inspectores en Mataró: 209 actuaciones en actividades comerciales y 134 en vía pública

El Programa de apoyo a la inspección, información y disciplina, que se puso en marcha en mayo de 2025 para garantizar el correcto funcionamiento de las actividades comerciales y su huella en la vía pública, ha realizado cerca de mil intervenciones que se han traducido en 387 actuaciones (217 informes técnicos y 170 actas). En un comunicado, el gobierno local asegura que la iniciativa ha recogido "buenos resultados", de manera que, aseguran, ya están trabajando en la continuidad y la ampliación de este programa durante este 2026.

El alcalde de Mataró, David Bote, ha presentado el balance de los nueve primeros meses de funcionamiento, acompañado de la concejala de Mataró Segura, Núria Moreno, y del jefe del grupo municipal de Junts, Alfons Canela, quien puso sobre la mesa la propuesta de creación del equipo, dentro del acuerdo para la estabilidad presupuestaria firmado por los neoconvergentes, los Comuns y el PSC en octubre de 2023.

Así, en los primeros nueve meses de funcionamiento, el cuerpo de inspectores realizado unos mil contactos con establecimientos y otras actividades comerciales, para detectar posibles irregularidades y dar la posibilidad a los propietarios de enmendarlas. En una segunda fase, se han levantado 170 actas y se han emitido 217 informes técnicos en lo que se refiere a aquellas situaciones que no habían quedado resueltas. De las 387 actuaciones que han tenido lugar en toda la ciudad, 209 corresponden al ámbito de disciplina de actividades, 134 a irregularidades detectadas en el ámbito de la vía pública, 27 sobre residuos, 15 sobre bienestar animal y dos más relacionadas con la salud pública.

Disciplina de actividades

Dentro del ámbito de actividades comerciales se han hecho 209 actuaciones, de las cuales se han derivado 126 actas y 36 informes. En cuanto a las actas, la mayoría (83) han sido por comprobaciones de expedientes ya iniciados por el Servei de Disciplina d'Activitats y por terrazas instaladas incorrectamente o sin licencia (33). De los 36 informes emitidos, 26 han sido por la entrega de notificaciones de requerimientos administrativos o en el inicio de expedientes de cierre.

Inspectores municipales de Mataró precintan un establecimiento que incumplía la normativa / AJUNTAMENT DE MATARÓ

En el ámbito de licencias, destacan la campaña de terrazas y las tareas hechas vinculadas con el desalojo del campamento ilegal de la carretera de Mata. Respecto a las terrazas, en una primera fase informativa se visitaron 291 establecimientos censados con autorización de terraza, 78 de los cuales incumplían algunos de los parámetros establecidos, ya fuese con relación a tener más mobiliario del autorizado o a ocupar la vía pública). Además, también se inspeccionaron 18 que tenían terraza instalada a pesar de no tenerla autorizada. En una segunda fase, se volvieron a inspeccionar los 78 establecimientos donde se habían detectado incumplimientos. De ellos, 61 habían enmendado las irregularidades detectadas y, a los 15 que no lo habían hecho, se les ha levantado acta por tener más mobiliario del autorizado. También se ha levantado acta a las 18 terrazas sin autorización. En total, se han levantado 33 actas a terrazas que incumplían la normativa o que estaban instaladas sin permiso.

En lo que respecta al asentamiento de la carretera de Mata, una parte significativa de los recursos del programa se han destinado al proceso de ejecución del desalojo del campamento. Una vez realizada la expulsión, el 22 de septiembre de 2025, el cuerpo de inspectores se ha encargado del acompañamiento de las personas que tenían que retirar pertenencias, y han llevado a cabo un control diario de las citas previas para acceder al campamento, incluyendo la supervisión y resolución de incidencias. También se han encargado de las cuatro inspecciones técnicas sobre el estado de las parcelas una vez desocupadas.

Vía pública

De las 134 actuaciones realizadas en la vía pública, 125 tienen que ver con el vertido de escombros detectados, y se han levantado 29 actas en que se ha podido identificar a los propietarios. Otros 96 casos se han resuelto contactando con la empresa gestora del residuo para que retirara los sacos. Otras actuaciones de este ámbito tienen que ver con dos actas en fruterías por ocupación de la vía pública con cajas, y cuatro informes de publicidad masiva de compraventa de coches con carteles en la vía pública, que se han trasladado a la Policía Local.

Otros ámbitos: animales, residuos y salud

En referencia a animales, se han realizado 15 actuaciones que han derivado en siete actas correspondientes a la campaña de comprobación de censo realizada en verano en la playa de perros. Otros ocho son informes derivados de quejas por ladridos y problemas de convivencia detectadas a través de la Bústia Ciutadana.

En el ámbito de residuos se han hecho 27 actuaciones que han derivado en cuatro actas por vertidos indebidos producidos por actividades comerciales y 23 informes por vertidos donde no se ha podido identificar al responsable. Por último, también se han hecho dos informes en el ámbito de salud, donde está previsto hacer una campaña específica de inspecciones en establecimientos de conveniencia.