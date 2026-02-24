L'Hospitalet podrá encargar obras en la ciudad a la empresa de la ampliación de la Fira

El Ayuntamiento de L'Hospitalet podrá encargar a partir de ahora obras en la ciudad a la empresa responsable de la ampliación de la Fira de Barcelona, Fira 2000. El Pleno municipal del consistorio ha autorizado este 24 de febrero que se modifiquen los Estatutos de la sociedad, condición que permite que esta estructura pase a ser 'medio propio' del consistorio, del mismo modo que para las demás administraciones que integran la sociedad —Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona y Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)—.

El movimiento se produce meses después de un cambio en la titularidad de la sociedad. El consejo de administración de Fira 2000 cerró en mayo de 2025 la venta de un paquete del 1,2% de sus acciones valorado en cerca de cinco millones de euros y que hasta entonces estaban en manos de la Cambra de Barcelona. Este movimiento en la sociedad, fundada en 1993, porque supuso que por vez primera el 100% de su capital quedase en manos públicas y pasar a ser formalmente una entidad de 'medio propio'. Este hecho habilita pues a que Fira 2000 pueda realizar proyectos de promoción inmobiliaria sin necesidad de recurrir a la deuda, sino simplemente a través de transferencias del presupuesto público, lo que hace más ágil el proceso.

"Este paso nos va a permitir agilizar trámites a la hora de construir nuevos equipamientos en L'Hospitalet", explica precisamente el alcalde hospitalense, David Quirós (PSC). Hasta la fecha, Fira 2000 sólo asumía encargos en Barcelona capital. El movimiento permitirá al Ayuntamiento de L'Hospitalet poder licitar, a través de procesos de contratación pública, reformas de alcance local además de proyectos feriales vinculados a fira de Barcelona a través de Fira 2000. La primera, ha explicado en alguna ocasión el propio alcalde, será construir una nueva escuela de música y un auditorio en el corazón del conocido como Distrito Cultural del municipio. Cuando el proyecto fue aprobado por el Pleno municipal, el concejal de gobierno José Antonio Alcaide ya remarcó que los nuevos espacios permitirán a la escuela de música "desplegar todo su potencial".

El paso de L'Hospitalet para que Fira 2000 sea un medio propio del consistorio es la antesala de la intención de Quirós de que la segunda ciudad de Catalunya gane proactividad y protagonismo en la estructura de Fira de Barcelona, el consorcio que impulsa el recinto ferial que acoge eventos de talla mundial como el Mobile World Congress (MWC) o el Integrated Systems Europe (ISE). La propuesta se ha aprobado en el Pleno gracias a los votos favorables del PSC y de ERC-EUiA, cuyo portavoz, Jaume Graells, ha señalado que esta medida puede ayudar a sacar adelante proyectos que en muchas ocasiones quedan bloqueados por la propia saturación de la administración municipal. Así, los Comuns se han abstenido y han criticado que la posición de L'Hospitalet en la estructura de la Fira es todavía de "mucha debilidad", mientras que PP y Vox han votado en contra tras criticar que el consistorio hospitalense inyecta dinero en Fira 2000 cada año, pero que los beneficios se los lleva la vecina Barcelona.

"Es verdad que el crecimiento del nuevo pabellón es nuestro momento de reivindicar nuestra relación con la Fira y que el impacto vaya más allá de todo lo que genera también en negativo", explicó Quirós en el 'Afterwork' EL PERIÓDICO. El edil admitió haber planteado la posibilidad de incluir a L'Hospitalet en Fira de Barcelona al alcalde Jaume Collboni. "No puede ser es que la gente de L'Hospitalet perciba un proyecto como este como algo ajeno y que no les afecta", dijo.

Las obras de ampliación de la Fira en L'Hospitalet

El director general de Fira 2000, sociedad responsable de la ampliación —participada por la Generalitat (50% del capital), los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet, el AMB y la Cambra de Comerç—, el arquitecto Albert Civit, explicó a este diario que la previsión es acabar la ejecución de las obras de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet a finales de este 2026. Posteriormente, se pasará a la fase de la obtención de los permisos por parte de Bombers o el Ayuntamiento de L'Hospitalet, hasta contar con el certificado de primera ocupación. "El primer evento que proyecta la Fira será de cara al otoño del 2027", asume Civit. La idea es rodar el equipamiento para que acoja con todas las garantías tanto el MWC como la feria de tecnología audiovisual ISE el primer trimestre del año 2028.

El nuevo 'Hall Zero' del recinto de la Fira en L'Hospitalet está compuesto de un vestíbulo vertical, de una nave principal dividida en dos plantas de exposiciones y de una torre de oficinas anexo de 12 plantas que está previsto que compartan La Fira y la Generalitat. En total, la superficie útil del espacio es de 135.000 metros cuadrados, con un aforo de 1.735 personas sumando todas las salas de congresos. El nuevo equipamiento permitirá a la Fira de Barcelona incrementar su superficie expositiva en unos 40.000 metros cuadrados, pasando de los 260.000 actuales a los nuevos 300.000 metros cuadrados.

La segunda fase de las obras, dedicada a la estructura y la cubierta de la misma, está cumplimentada en torno a un 60% a día de hoy. La tercera, caracterizada por la propia arquitectura y las instalaciones, se acerca al 40%. Esto implica que ya pueda verse instalada la mitad de la malla que cubrirá el techo del pabellón. La cual se ha montado desde el suelo y se ha ido izando con grúas hasta la superficie, a una altura total de unos 48 metros contando la planta baja y las otras tres que se erigen sobre ella.