Huelga de los maquinistas de FGC: trenes llenos y usuarios que se han quedado en el andén

La primera de las cinco jornadas de la huelga de maquinistas de FGC convocada por el sindicato Semaf ha empezado con aglomeraciones en los andenes en hora punta y trenes que salían repletos de las primeras estaciones y que después ya no podían absorber a más pasaje.

Los problemas se han concentrado de 8.00 a 9.00 de la mañana. Antes, la oferta de servicios mínimos ha podido hacer frente a la demanda. Pero todo ha cambiado cuando ha empezado a concentrarse el grueso de usuarios que cada día se desplazan para ir a trabajar o a estudiar.

Trenes y andenes repletos

En la estación de Plaça Catalunya ha habido un momento en que el andén 1, desde el que salen los trenes de la línea S1 que va a la Universitat Autònoma (UAB), estaba tan lleno que no se podía ni bajar por las escaleras. Hasta que ha llegado el tren.

"Prefiero esperar al siguiente, el viaje son 45 minutos", decía con un suspiro Manuel Ferreira, de camino a la facultad de Ingeniería. Venía de Alella, donde vive, por lo que antes ha tenido que coger un autobús para llegar a la estación de FGC en Barcelona. "Hoy la carretera ya estaba complicada", lamentaba.

Pero el convoy no ha podido con todo el pasaje y muchas personas se han quedado fuera. En las siguientes estaciones, evidentemente, tampoco ha podido acoger a más usuarios.

"Fuera de servicio"

FGC ha indicado que se han cumplido los servicios mínimos, mientras que el sindicato de maquinistas Semaf aseguraba que se les ha obligado a circular por encima del 50% que había establecido la Generalitat. A la práctica, si habitualmente sale de Plaça Catalunya un tren cada cinco minutos en hora punta hacia la UAB, en el momento más complicado de la mañana lo hacía cada 15 minutos. A parte, había también los que circulaban por toda la línea con el cartel electrónico indicando 'fuera de servicio' y no cogían pasaje.

Sofía Pascual tampoco ha subido al tren de las 8:15 porque iba demasiado lleno. Cuando ha llegado el siguiente, los jóvenes universitarios -que eran la mayoría- han esperado unos minutos frente a las puertas. Pero no se han abierto. La pantalla electrónica del convoy ha cambiado para mostrar el mensaje 'fuera de servicio '. Al cabo de unos minutos se ha ido, ante la resignación de los usuarios, que han hecho gala de gran civismo y se han echado atrás sin que se haya producido ningún aspaviento.

"Nunca hay tanta gente"

Liliana Coimbra no sabía que había huelga y se ha extrañado por no encontrarse al llegar a la estación el habitual tren de FGC al que cada día se sube cómodamente para tomar asiento y salir a los pocos minutos.

"Nunca hay tanta gente", decía sorprendido José Polanco, que acudía a trabajar a un despacho de abogados en Via Augusta y también desconocía la convocatoria de la huelga. Su tren por fin salió a las 8.43 h muy lleno.

Procedente de Sabadell, Sònia Prats ha visto como ya en Sant Cugat el tren iba tan lleno que ya nadie podía subirse. "Había padres y madres con niños, todos queremos subir y no se prioriza ni a los pequeños ni a la gente mayor. Muchos llegarán hoy tarde a la escuela. Habría que contar el coste económico que supone que tantas personas empecemos hoy a trabajar más tarde", destacaba la usuaria de FGC, haciendo referencia a una situación que ya es el pan de cada día en Rodalies.

Examen trimestral

Precisamente, a las 9.05 Carla, estudiante de Bachillerato, ha conseguido llegar a plaza Catalunya desde Sant Cugat. "A esta hora tendría que estar haciendo un examen trimestral", comentaba. Ha estado esperando el tren desde las 8.00 h en Sant Cugat. Pero ha tenido que dejar pasar dos convoyes. Uno porque iba demasiado lleno y otro porque ha pasado completamente vacío, con el mensaje de 'fuera de servicio ', sin siquiera parar.

El paro del sindicato de maquinistas Semaf ha acabado a las 9.00, y se retomará esta tarde, de nuevo en hora punta, de 16.00 a 18.00 h.