Barcelona volverá a atender nuevas consultas de extranjería en marzo tras dos meses de parón

Barcelona volverá a atender nuevas consultas de extranjería con normalidad a partir de marzo, es decir, de la semana que viene, tras dos meses sin que el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) haya podido hacerlo. El parón empezó con el año, después de que el 31 de diciembre la entidad que se encargaba de las consultas relacionadas con la ley de extranjería, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), vinculado con CCOO, llegara al fin de su relación con el ayuntamiento.

Durante estos casi 60 días, el SAIER ha dado respuesta a consultas urgentes, desde el 1 de enero, y de seguimiento, desde febrero. Fuentes municipales subrayan que no ha habido consecuencias para los casos en riesgo, es decir, que nadie ha sido expulsado o internado en el centro de internamiento para extranjeros (CIE) porque no contara con una consulta municipal de extranjería. Pero también hay que tener en cuenta que no era el mejor momento para que no se atendieran nuevas consultas cuando falta tan poco para la regularización de extranjeros que el Gobierno central emprenderá entre abril y junio, que, lógicamente, suscita un incremento de preguntas, algo que estas semanas han notado las pequeñas entidades de extranjería que operan más allá del SAIER.

Relevo del CITE

El CITE llevaba décadas encargándose de las consultas de extranjería, labor que a partir de ahora, con fecha del 1 de marzo, corresponderá a Ficat, una entidad con la que el Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un convenio hasta finales de verano. Durante este tiempo, con el área ya cubierta, el consistorio preparará un concurso para adjudicar la gestión mediante contrato. Porque el contexto de la crisis que ha vivido esta parte del SAIER durante dos meses es precisamente ese: el cambio del vínculo con la mayoría de entidades que llevaban sus distintas áreas de convenios a contratos mediante concurso.

El CITE ya sabía que no seguiría en el SAIER, porque aunque se presentó al concurso abierto en septiembre para mantener la plaza, lo hizo con una oferta económica superior al máximo previsto y, en consecuencia, perdió. Esta es una de las tres entidades históricas del SAIER que no seguirá en el organismo. Las otras dos son ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, que dirigía el llamado ‘front office’, la primera atención a los foráneos –en cuyo caso el vínculo ya era de contrato por concurso-, y la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña (AMIC), vinculada con UGT y encargada de la asesoría laboral y la homologación de títulos.

Tanto ABD como AMIC acordaron convenios de prórroga hasta abril y marzo, respectivamente, pero el CITE la rechazó, según la versión municipal, si bien fuentes de la entidad sostienen que no se les ofreció. El caso es que durante enero y febrero el SAIER se quedó sin el personal necesario para atender las cerca de 500 nuevas consultas de extranjería que recibe cada mes.

Progess subroga al personal

El gobierno de Jaume Collboni se topó con el hecho de que de los tres concursos que afectaban a las áreas de ABD, el CITE y AMIC, quedaron desiertos los dos primeros. El del ‘front office’, porque ABD consideró que las condiciones económicas eran demasiado difíciles de asumir. No se presentó y ninguna otra entidad lo hizo. En el caso del CITE, como se ha dicho ya, su oferta rebasaba el límite previsto y aunque hubo otro candidato era una persona a título individual y fue descartada. En el caso de AMIC, sí se presentó, y perdió ante la cooperativa Insercoop.

El consistorio ha recurrido en los dos casos de concurso desierto a la vía legal prevista en casos en los que nadie gana: invitar a varias entidades a participar, con las mismas condiciones de la licitación desierta. Finalmente, ya tiene sustituto para ABD en la primera atención del SAIER. Corresponderá a la entidad Progess.

Presupuestos y personal

Según fuentes municipales, Progess relevará a ABD cuando concluya el convenio de prórroga vigente, que acaba el 24 de abril. La entidad subrogará el personal que trabajaba con la anterior concesionaria: 22 personas más las encargadas de la seguridad de la entrada. El presupuesto de 2025 para el ‘front office’ fue 1.002.404 euros. El de 2026 será de 1.304.653 euros.

En el caso de AMIC, el personal asciende a cuatro empleados. No serán subrogados por Insercoop. Su presupuesto para 2025 fue de 162.421 euros y el de este año será de más del doble: 349.594 euros. En cuanto al CITE, el servicio era asumido por siete empleados que no trabajaban a jornada completa: entre todos sumaban cuatro jornadas laborales completas. El presupuesto de 2025 para las consultas de extranjería era de 244.054 euros, y ahora se duplica: en 2026 es de 503.738 euros, según la licitación que buscará dentro de unos meses un nuevo titular que releve en agosto o septiembre a Ficat –si no es que esta entidad es la que finalmente se presenta y gana. En este caso, los trabajadores del CITE no podrán ser subrogados por otra entidad que tome su relevo, al haber dejado ya el SAIER.

De convenio a concurso

Las tres entidades salientes sostienen que los concursos planteados por el consistorio resultaban económicamente inasumibles, y algunos defienden la fórmula mayoritaria preexistente, los convenios, como una muestra de confianza en su experiencia.

Fuentes municipales subrayan que el cambio de convenio a concurso, que afectó al CITE y AMIC, responde a la posición de la Intervención General, responsable de la fiscalización de la labor del ayuntamiento, que argumentó que a la vista de que la mayoría del presupuesto del servicio se nutría de las arcas del consistorio, dinero público, la fórmula lógica tenía que ser un contrato, que otorga mayor control a la Administración local. Ante las quejas de las entidades por las cuantías de los concursos, las mismas fuentes subrayan que el total del presupuesto del SAIER para 2026 asciende a ocho millones de euros, dos más que en 2025, lo que consideran una prueba de que la apuesta municipal por el servicio es firme y no restrictiva.

Creu Roja, el año que viene

Sostienen las mismas fuentes, que el cambio se ha hecho sin prisas, y que hecho ya en los casos de las áreas que llevaban el CITE y AMIC, en breve le tocará a Creu Roja, que todavía trabaja en SAIER con un convenio y que deberá afrontar un concurso de cara a 2027 para mantener la gestión social que le corresponde dentro del organismo. En cuanto al papel del Consorci de Normalització Lingüística la situación es distinta, porque responde a una alianza entre administraciones, concretada en los cursos de catalán, que no implica pagos por parte del consistorio.