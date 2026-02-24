¿Por qué ondea la bandera del Vaticano en lo más alto de la Sagrada Familia?

La Sagrada Família alcanzó el pasado viernes su altura máxima con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesucristo. Con esta pieza, el templo diseñado por Antoni Gaudí llegó, por fin, a los 172,5 metros y vivió uno de los momentos más simbólicos desde que comenzaron las obras en 1882.

Tras "tocar techo", se colocaron en lo más alto de esta torre dos banderas: la de Catalunya y la del Vaticano. La Senyera responde a una tradición del mundo de la construcción: cuando se termina la estructura de una torre y los trabajos se han desarrollado sin contratiempos, se iza la bandera.

La del Vaticano, en cambio, ha sorprendido a algunos ciudadanos. Desde la Sagrada Família han explicado que su presencia se debe a que el templo es el más alto de la Iglesia católica en el mundo, un reconocimiento que refuerza su vínculo con la Santa Sede.

Colocación del último brazo de la cruz que corona la Torre de Jesús de la Sagrada Família / LLUIS GENE / AFP

La Sagrada Família ya se había convertido en la iglesia más alta del mundo el pasado octubre, cuando superó a la Iglesia de Ulm (Alemania), que ostentaba el título desde 1890 con 161,53 metros. Pero no fue hasta la culminación de la Torre de Jesucristo cuando llegó a su techo definitivo.

Eso sí, el de Gaudí tampoco es el templo religioso más alto del planeta. Ese récord lo mantiene la Mezquita Hassan II de Casablanca (Marruecos), que llega a los 210 metros.

Vínculo con la Santa Sede

La relevancia de la Sagrada Família para el Vaticano se hizo evidente el año pasado, cuando el papa Francisco declaró “venerable” a Antoni Gaudí, primer paso oficial hacia su beatificación y, eventualmente, su canonización como santo. Según destacaron desde el portal oficial del Vaticano, el arquitecto consideraba la construcción de la basílica "una misión encomendada por Dios" y transformó el proyecto neogótico original en "algo diferente, inspirado en las formas de la naturaleza y rico en simbolismo".

Ahora, la Sagrada Família espera la visita del papa León XIV para la inauguración de la Torre de Jesucristo, prevista para el 10 de junio de 2026, justo el día en que se cumplirán 100 años de la muerte de Gaudí. Se espera que el Pontífice bendiga la torre en un acto que reunirá a miles de fieles en Barcelona.

Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Família. / Zowy Voeten / EPC

Posible beatificación de Gaudí

Cuando Gaudí fue declarado venerable, el mosén Josep Maria Turull, rector de la basílica, explicó a este diario que estaban observando “más velas que nunca en su tumba”. Los restos del arquitecto están enterrados en la cripta de la Sagrada Família, un espacio que podría atraer cada vez a más fieles por razones de fe.

Por su parte, el cardenal Joan Josep Omella señaló que están “estudiando” la posible atribución de un milagro para declarar beato a Gaudí este 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte y la visita del nuevo papa. En la Iglesia, el procedimiento es el siguiente: tras la declaración de venerable, es necesario constatar un milagro por obra del candidato para su beatificación. Para ser canonizado como santo, habría que constatar posteriormente un segundo milagro.