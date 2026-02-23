En Directo
Convocada por el sindicato Semaf
Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias
Sigue en este hilo de EL PERIÓDICO la jornada de parón convocada por por los maquinistas para "mejorar la seguridad"
CONTEXTO | Servicios mínimos por la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat
El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para este martes y miércoles, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC). Con estas cinco jornadas de parón, el sindicato reclama "mejorar la seguridad" tras semanas de caos en Rodalies y el punto de inflexión del accidente de Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la huelga en FGC, incidencias y servicios mínimos.
Los servicios mínimos para el 24 y 25 de febrero
La huelga convocada en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) por el sindicato de maquinistas Semaf será cubierta con servicios mínimos decretados por la Conselleria d'Economia de la Generalitat'. Para los dos primos días de parón, estos 24 y 25 de febrero, FGC estará obligado a prestar al menos un 50% del servicio en hora punta, de 6:00 h a 9:00 h y de 16:00 h a 18:00 h. El resto del día la oferta se reducirá a un tren por cada cuatro respecto a un día normal.
