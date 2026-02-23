Terrassa defiende a sus comedores escolares ante quejas de comida "insuficiente"

Un comunicado del Ayuntamiento de Terrrassa ha cerrado filas con los comedores escolares de la ciudad. El consistorio ha salido en defensa del servicio, cuya competencia asumió pese a ser por defecto de la Generalitat, tras recoger un medio local diversas quejas de familias que apuntaban a que la comida en las escuelas era "insuficiente".

La administración local defiende que el seguimiento del servicio “se efectúa con responsabilidad” y que realiza una evaluación constante. Recuerda también que en mayo del 2025 se incorporó una técnica dedicada exclusivamente a supervisar los comedores escolares, con visitas semanales sin previo aviso. Esta responsable, señala el consistorio, está en coordinación directa con los centros y la empresa concesionaria, y recoge información a través de las comisiones de comedor de cada escuela.

Las reclamaciones en cuestión fueron publicadas por el medio local 'Diari de Terrassa', en el que familias, exmonitores y miembros de diferentes Associación de Famílies d'Alumnes (AFA) expresaban su “indignación”, recogía el diario local, por las raciones que reciben los niños en los comedores escolares. En la información se ilustraban testimonios que alertaban de que algunos alumnos “pasan hambre” y que las cantidades, especialmente en los segundos platos con proteína animal, resultan insuficientes.

Según datos municipales, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se han realizado 18 visitas de seguimiento por parte de las comisiones escolares lideradas por el consistorio. En 15 de ellas, las cantidades de comida de los comedores fueron valoradas como “suficientes o más que suficientes”, tanto en el primer como en el segundo plato, y en 16 casos la calidad de los alimentos obtuvo la misma consideración. En 17 de las 18 valoraciones constó que los alumnos pueden repetir al menos uno de los platos del menú.

Bajada de la ratio de monitores

Otro factor que el Ayuntamiento subraya es que se ha reducido la ratio de monitores de 25 a 20 alumnos sin incrementar el coste para las familias y haber trabajado en el equilibrio y atractivo de los menús, respetando los criterios nutricionales establecidos.

En Terrassa se sirven actualmente más de 5.000 menús diarios en 32 centros públicos. No obstante, el gobierno municipal admite que ha tomado nota de las últimas demandas planteadas y que ya las ha trasladado a la concesionaria. La empresa, según el comunicado, se ha comprometido a abrir las investigaciones pertinentes para aclarar el origen de las imágenes difundidas y las posibles incidencias detectadas. Tras una visita realizada por la técnica municipal de Educación a uno de los centros señalados, se ha acordado convocar una reunión entre las AFA, la dirección del centro, la empresa concesionaria y el propio Ayuntamiento para abordar la situación y estudiar posibles mejoras.