El gobierno de la ciudad
El Supremo ratifica la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones de Barcelona
El tribunal desestima así un recurso de casación presentado por una empresa inmobiliaria y confirma la validez legal de la norma aprobada con Colau como alcaldesa
El gobierno de Collboni inicia conversaciones con la oposición para modificar el 30% de vivienda social
Barcelona recalca que la reserva del 30% a vivienda social en un mismo edificio quedará “como una posibilidad”
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la reserva del 30% para vivienda protegida en las nuevas promociones que se construyen en la Barcelona, medida implementada durante el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau y apoyada en su momento por el PSC, Junts y ERC.
En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo desestima el recurso de casación presentado por la empresa inmobiliaria Josel SLU y confirma la validez legal de la norma de acuerdo con las leyes de urbanismo y con la Constitución.
En concreto, el documento confirma que "a través de los correspondientes instrumentos de planeamiento pueden establecerse reservas de techo para vivienda de protección pública (VPP) en suelo urbano consolidado".
Sin acuerdo para reformarla
Tras acceder a la alcaldía, Jaume Collboni defendió la necesidad de modificar la norma para hacerla más efectiva, entrando en conflicto con BComú aunque apoyado por Junts, con los que por el momento no ha llegado a ningún acuerdo.
De hecho, los de Jordi Martí Galbis han insistido en varias ocasiones al alcalde para abordar la modificación de la reserva del 30%, si bien Collboni ha decidido aparcar la propuesta y guardarla "en el cajón hasta el próximo mandato", según dijo en una entrevista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público
- La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
- Una veintena de familias de Sabadell se enfrentan a un desalojo que el Ayuntamiento intenta frenar
- Barcelona invertirá un millón de euros en promover entre sus turistas otras zonas y productos de Catalunya
- Quedada 'therian' en Barcelona: cuándo es y dónde se reúnen este fin de semana
- La Sagrada Família invita 'urbi et orbi' a contemplar este viernes la colocación de la cima de su torre principal