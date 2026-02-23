El Supremo ratifica la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones de Barcelona

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la reserva del 30% para vivienda protegida en las nuevas promociones que se construyen en la Barcelona, medida implementada durante el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau y apoyada en su momento por el PSC, Junts y ERC.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo desestima el recurso de casación presentado por la empresa inmobiliaria Josel SLU y confirma la validez legal de la norma de acuerdo con las leyes de urbanismo y con la Constitución.

En concreto, el documento confirma que "a través de los correspondientes instrumentos de planeamiento pueden establecerse reservas de techo para vivienda de protección pública (VPP) en suelo urbano consolidado".

Sin acuerdo para reformarla

Tras acceder a la alcaldía, Jaume Collboni defendió la necesidad de modificar la norma para hacerla más efectiva, entrando en conflicto con BComú aunque apoyado por Junts, con los que por el momento no ha llegado a ningún acuerdo.

Noticias relacionadas

De hecho, los de Jordi Martí Galbis han insistido en varias ocasiones al alcalde para abordar la modificación de la reserva del 30%, si bien Collboni ha decidido aparcar la propuesta y guardarla "en el cajón hasta el próximo mandato", según dijo en una entrevista.