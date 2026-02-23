La Generalitat fija servicios mínimos del 50% en FGC para el martes y miércoles y los eleva al 66% durante el Mobile World Congress

La conselleria de Empresa ha dictado los servicios mínimos de la huelga prevista a partir de este martes en Ferrocarrils de la Generalitat, que son distintos según la jornada. Para este martes y miércoles indica que deberán circular como mínimo la mitad de trenes en hora punta, de 6.00 a 9.00 h y de 16.00 a 18.00 h.

El resto del día, la oferta se reducirá a un tren por cada cuatro respecto a un día normal.

Sin embargo, los días 2, 3 y 4 de marzo, cuando la huelga coincidirá de lleno con la celebración del Mobile World Congress, los servicios mínimos aumentarán hasta el 66%, es decir, pasarán dos de cada tres trenes habitualmente programados en hora punta. El resto del día la oferta de obligado cumplimiento también será mayor que la prevista para esta semana, ya que se ha establecido que deberán circular por lo menos uno de cada tres.

Protesta de los maquinistas

La huelga afecta a las líneas de FGC de Llobregat-Anoia y de Barcelona-Vallès, pero no a la de Lleida-La Pobla, que prestará servicio con total normalidad.

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado los cinco días de la huelga para reclamar "mayor seguridad". Como respuesta, FGC emitió un comunicado el viernes en el que expresaba su "sorpresa" por la protesta, que considera "artificiosa". El operador tilda la huelga como "altamente lesiva para la movilidad de las personas usuarias" al coincidir con los problemas que presenta la red de Rodalies.

El Semaf tiene una representación del 13% dentro del comité de empresa. UGT es el sindicato mayoritario con 11 delegados, y le siguen CCOO con seis, Semaf con tres, Alferro dos y la CGT uno. Ferrocarrils de la Generalitat tiene una plantilla de 2.140 empleados. No obstante, el Semaf representa solo al colectivo de maquinistas, que es el que está al frente de los convoyes.