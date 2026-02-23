En el parque de Can Zam
Santa Coloma paraliza unas obras en un oratorio musulmán al detectar que no tenían licencia
El Ayuntamiento decreta el cese y desmontaje de la construcción de una pérgola para realizar un cubrimiento
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha decretado el cese de unas obras que se estaban produciendo en el oratorio musulmán del parque de Can Zam al detectar que se estaban realizando sin licencia. "Las obras no tienen ninguna licencia ni autorización del Ayuntamiento", subraya el consistorio en un comunicado.
La administración remarca que "las obras se paralizaron de facto previamente a la comunicación oficial a la parte implicada", concretamente el pasado 18 de febrero. Contactada por EL PERIÓDICO, la comunidad musulmana de Can Zam ha declinado hacer declaraciones.
En cuanto a las obras irregulares, el Ayuntamiento explica que se trataba de "una pérgola para realizar un cubrimiento". El comunicado oficial desmiente la rumorología de que se tratase de obras para ampliar el oratorio: "Es totalmente falso", enfatiza el Ayuntamiento. Además de la paralización de las obras, un decreto municipal establece también que deben desmontarse las actuaciones realizadas hasta la fecha.
El Ayuntamiento asegura que inició los trámites administrativos para cesar las obras "en el momento que tuvo conocimiento" a través de la oportuna actuación de la Policía Local de Santa Coloma. Los hechos han sido denunciados por el Partido Popular, cuyo portavoz, Miguel Jurado, presentó una instancia al consistorio detallando diferentes afectaciones. Entre ellas se situaba también un perjuicio a la colonia felina de Can Zam que el Ayuntamiento descarta.
