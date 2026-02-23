Oportunidad inmobiliaria en el Raval: dúplex con local anexo por 480.000 euros

El mercado inmobiliario catalán continúa mostrando operaciones atractivas para perfiles muy distintos de comprador. Desde activos con rentabilidad inmediata en zonas céntricas de Barcelona hasta viviendas familiares listas para entrar a vivir en entornos residenciales consolidados del Vallès Occidental, la oferta actual combina inversión, versatilidad y calidad de vida.

Dúplex con local unificable en el Raval, en pleno centro de Barcelona

Dúplex en Raval, Barcelona / tucasa.com

En el barrio del El Raval, uno de los enclaves más dinámicos y en transformación de Barcelona, se comercializa este singular inmueble por 480.000 euros, tras una rebaja desde los 490.000. Se trata de un conjunto formado por un dúplex de 80 metros cuadrados con cédula de habitabilidad y un local comercial de 48 metros cuadrados adaptado como vivienda, que ofrecen la posibilidad de unificación hasta alcanzar 128 metros cuadrados totales, así como opción de segregación.

La vivienda principal conserva elementos arquitectónicos originales como suelos hidráulicos, techos altos con vigas vistas y carpintería de madera original. En la planta baja se distribuye como un amplio loft con cocina abierta y baño con ducha, mientras que en la planta superior dispone de dos habitaciones dobles, baño completo y zona de lavadero.

El valor diferencial radica en su versatilidad: puede mantenerse como dos unidades diferenciadas o integrarse en una única vivienda de mayor tamaño. Además, el inmueble se encuentra arrendado hasta agosto de 2026, lo que lo convierte en una opción orientada a inversores que buscan rentabilidad inmediata en una ubicación céntrica y con alta demanda.

Piso con terraza de 35 m² en el barrio de Gràcia, en Sabadell

Cocina de piso en Eixample Sant Oleguer, Sabadell / tucasa.com

La segunda propuesta se ubica en el barrio de Gràcia, en el distrito de Eixample-Sant Oleguer de Sabadell. Este tríplex de 121 metros cuadrados construidos se ofrece por 399.000 euros y está listo para entrar a vivir.

La vivienda cuenta con dos dormitorios dobles y uno individual, un baño completo y un aseo, además de una cocina reformada recientemente con despensa. Uno de sus principales atractivos es su terraza privada de 35 metros cuadrados, un espacio exterior amplio y soleado que amplía considerablemente la zona habitable.

El precio incluye plaza de garaje, un elemento cada vez más valorado, y la vivienda destaca por su luminosidad y distribución funcional. Situada en una zona tranquila pero bien comunicada, ofrece acceso cercano a servicios, comercios y vías principales, lo que la convierte en una opción atractiva para familias que priorizan espacio y entorno residencial.

Ambas propiedades reflejan dos estrategias inmobiliarias diferentes, que forman parte del sector inmobiliario de Barcelona. Mientras el dúplex del Raval apuesta por la versatilidad y la rentabilidad en pleno centro de Barcelona, el tríplex de Sabadell ofrece amplitud, terraza y comodidad en un entorno más tranquilo. Dos propuestas que evidencian cómo el mercado catalán sigue combinando oportunidades de inversión urbana con viviendas pensadas para el día a día familiar.