Obras en Glòries durante un año contra las inundaciones: cortes de tráfico y cambios en la circulación desde este lunes en la Meridiana

Las obras en el colector de la avenida Meridiana, en su cruce con la calle Independència y junto a la plaza de les Glòries, han comenzadoeste lunes y durarán un año, en el que se producirán diversas afectaciones de circulación en la zona. Estos trabajos, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, tienen como objetivo aumentar la capacidad hidráulica de la red ante episodios de lluvia importantes.

Las intervenciones consisten en la construcción de un sifón para mejorar el colector y conectarlo con el que se encuentra en la calle dels Escultors Claperós. Esta unión supondrá “equilibrar el funcionamiento” del sistema, ya que, según detalla el ayuntamiento, el colector de Meridiana “puede acumular más caudal del que puede evacuar, mientras que el de Escultors Claperós todavía tiene capacidad disponible”. Los trabajos forman parte de la transformación de Glòries y se prolongarán durante un año, con una inversión aproximada de seis millones de euros.

El nuevo sifón se situará debajo del cruce entre la avenida Meridiana y la calle Independencia, y estará formado por dos pozos y un tubo que se excavará bajo los tres túneles ferroviarios, de tren y de metro. La obra permitirá que, en casos de lluvias intensas, el colector de Meridiana se vacíe a través de este nuevo sifón, para así evitar inundaciones.

Ubicación del colector de la avenida Meridiana con la calle Independencia

Afectaciones a la movilidad

La primera fase de las obras afectará el lado Llobregat de la calle Independencia, entre la Gran Vía y la Meridiana, y el centro de la calzada una vez pasado Meridiana. En este sentido, la configuración de la calzada se desplazará hacia el lado Besòs, quedando un carril bus en dirección mar y dos carriles de circulación en dirección montaña. También se ocupará parte de la acera del lado Llobregat, manteniendo el paso de peatones en todo momento.

Las obras se realizarán de forma coordinada con los trabajos de urbanización de la Gran Vía y la mejora dle trazado del tranvía, ha informado el ayuntamiento.

El consistorio ha explicado en nota de prensa que esta actuación se enmarca dentro del Plan Director Integral de Saneamiento de la ciudad de Barcelona (PDISBA), dando cumplimiento a los principales objetivos del Plan Clima para poder afrontar los retos futuros derivados de la crisis climática. El programa cuenta con una partida de más de 150 millones de euros.