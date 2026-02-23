MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

En ningún momento de toda la serie histórica, los precios de los alquileres en la Gran Barcelona habían sido tan elevados. Así lo reflejan los últimos datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), que exponen que en el ámbito funcional metropolitano de la capital catalana —que se compone de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental— el precio medio de los alquileres en el tercer trimestre de 2025 fue de 1.017,03 euros al mes de media, una cifra nunca alcanzada desde que existen registros —la serie arranca en 2005— . El anterior récord de alquileres metropolitanos se ubicaba en el primer trimestre de 2024, justo cuando arrancó la limitación de precios por parte del Govern de la Generalitat. Entonces los depósitos del Incasòl daban una media de 1.003,59 euros de media —lo que implica una subida del 1,33% respecto a principios del 2024—.

Estos 1.017,03 euros mensuales suponen también que, en la última década, el valor de los alquileres en la región metropolitana se ha disparado un 55%. Si se comparan los datos con el segundo trimestre de 2025 —el anterior periodo disponible—, la subida fue del 2,82%, un porcentaje superior al aumento trimestral de los contratos firmados en Barcelona ciudad (del 1,5%), que llegó a los 1.153,1 euros; y al del conjunto de Catalunya (2,5%), que con 876,83 euros al mes también batió su récord histórico.

El problema del acceso a la vivienda hace ya años que se ha enquistado en el continuo urbano de Barcelona. Más allá de la regulación de los alquileres, entidades por el acceso a la vivienda insisten en la necesidad de ampliar de forma urgente el parque de vivienda pública —prácticamente inexistente— o poner freno al aumento de pisos turísticos y de alquileres por habitaciones o de temporada, una fórmula usada en ocasiones para esquivar las limitaciones aplicadas en estas localidades al ser declaradas zonas tensionadas. De hecho, distintas ciudades ya han aprobado normas para tratar de combatir estos usos alternativos al de la vivienda tradicional, a la vez que la Generalitat estudia también medidas para poner nuevos límites.

En un comunicado, el Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica justifica que, desde el primer trimestre de 2024, hasta el tercer trimestre de 2025, "la inflación ha subido en Catalunya un 3,1% acumulado". En este período, "los precios del alquiler se han reducido de forma acumulada un 3,3% en Barcelona ciudad, y se han mantenido prácticamente estables (0,8%) en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado", ha detallado la consellera Sílvia Paneque. Por su parte, los precios se han incrementado en este mismo período un 5,7%, por encima de la inflación en los municipios que no están incluidos en la declaración de mercado tensionado. En este marco, Paneque considera que la regulación "está consiguiendo contener los precios en estas zonas históricamente más tensionadas".

Con todo, si se analiza cómo ha evolucionado el fenómeno en la conurbación más inmediata de Barcelona, es decir, los 36 municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los datos también reflejan subidas, a pesar de que la mayoría de localidades que integran la administración supramunicipal están declaradas zona tensionada. En el conjunto del AMB los contratos firmados crecieron consecutivamente en los tres trimestres de 2025 con datos disponibles, situándose los alquileres registrados entre julio y septiembre de 2025 en 1.090,81 euros de media.

Municipios metropolitanos

Dentro del área metropolitana, hubo un total de 11 urbes con arrendamientos medios por encima de los 1.000 euros al mes en el tercer trimestre del 2025. El 'top tres' lo integraron Sant Just Desvern (1.547,64 euros), Sant Cugat del Vallès (1.483,06) y Esplugues (1.450,83). A estas les siguen: Tiana (1.385,90), Gavà (1.258,94), Montgat (1.257,95), Barcelona (1.153,11), Castelldefels (1.113,31), Sant Joan Despí (1.102,87), Begues (1.062,53) y Sant Feliu de Llobregat (1.010,46). En el extremo opuesto, sólo hubo dos municipios que registraran arrendamientos inferiores a los 700 euros mensuales: Sant Andreu de la Barca (668,21) y Badia del Vallès (312,14).

Si se comparan las cifras con el trimestre anterior, los datos del Incasòl reflejan que los precios subieron en 18 ciudades. El mismo número en el que bajaron. No obstante, si se toma como referencia el primer trimestre del 2024, con la puesta en marcha de la ley que regula los precios de los alquileres en Catalunya, los arrendamientos han subido en 24 localidades, mientras que han bajado en 12.

Tras conocer los datos, el Sindicat de Llogateres ha reclamado una revisión del índice de referencia de los alquileres de viviendas para rebajar su precio. La entidad defiende que el índice se aprobó para contener precios, no para rebajarlos, y que ahora se necesitan medidas para reducir el coste del alquiler. Además, la entidad insiste en que son necesarias medidas para garantizar que nadie se salta la normativa y "perseguir activamente los incumplimientos de la regulación de precios", señala. "Después de dos años de la ley, apenas se incorporan los primeros inspectores y se ponen las primeras multas, muy pocas", concluyen.