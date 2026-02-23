El Govern promete una nueva residencia pública en Viladecans tras la pérdida de plazas del Frederica Montseny

La necesidad de una nueva residencia pública en Viladecans (Baix Llobregat) después de que el Govern de la Generalitat que lideraba Pere Aragonès eliminara buena parte de las plazas públicas del Centro Sociosanitario Frederica Montseny. El ejecutivo catalán anunció entonces también la construcción de una nueva residencia y que, de hecho, debía mitigar la sangría en el Frederica Montseny. Sin embargo, durante los últimos dos años apenas ha habido avances o novedades en el proyecto. En aquel momento, la residencia dependía de los presupuestos que aspiraba a aprobar ERC cuando estaba en el Govern y que no llegaron a prosperar. Ahora, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, y la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, han comparecido ante los medios para anunciar que la nueva residencia va para adelante.

La consellera ha señalado que la inversión para este futuro centro está prevista dentro del capítulo de inversiones de los presupuestos que trabaja por aprobar el Govern de Salvador Illa, pero que, aunque no haya presupuestos, la previsión es que pueda salir adelante. La pérdida de plazas en el Frederica Montseny, que en los planes del anterior ejecutivo catalán se proyectó como un centro sanitario y hospital de día a expensas de la limitación de esas plazas de residencia, ha supuesto que Viladecans reclame desde entonces una compensación, que ahora debe resolverse con el nuevo edificio, así como un aumento de plazas concertadas.

El solar en el que se ubicará se encuentra en la avenida Mil·lenari número 5D y cuenta con un total de 3.432,85 metros cuadrados. Se trata de unos terrenos cedidos a la Generalitat recientemente por parte del Ayuntamiento de Viladecans y que tienen un valor de derecho a superficie que roza los 3,5 millones de euros. El presidente de la Generalitat ya anunció en octubre de 2025 la construcción de ocho nuevas residencias públicas en diferentes municipios de Catalunya en este mandato "tras mas de una década sin crear nuevos equipamientos residenciales con fondos propios", además de crear otras 6.000 plazas concertadas para personas mayores o con discapacidad. La de Viladecans es una de estas ocho.

Una realidad "lo antes posible"

Los detalles de la residencia, todavía tardarán en conocerse. Martínez Bravo ha apuntado que la idea es que la Generalitat termine de cumplir la recepción del solar en los próximos "dos, tres o cuatro meses" para poder después licitar el proyecto ejecutivo que defina las líneas maestras de la nueva residencia, una vez se tengan claras las posibilidades que oferta el terreno en el que se edificará. Así, la consellera ha indicado que el objetivo es que el proyecto pueda compartirse entre 2026 y 2027 y poder después licitar las obras que materialicen el proyecto. Un proceso que la misma Mònica Martínez Bravo ha reconocido que no será inmediato, pero que, ha dicho, "agilizaremos al máximo para que sea una realidad lo antes posible".

Aunque todavía no se pueden concretar en el caso de Viladecans, Martínez Bravo sí que ha destacado que las nuevas residencias que está impulsando el Govern de la Generalitat tienen en torno a 80 plazas que se dividen en cuatro unidades de convivencia diferenciadas para que sean "lo más parecido posible a un hogar". "Tenemos el compromiso es de continuar concertando plazas en el ámbito de Viladecans y de otros municipios porque esta residencia a pesar de ser una parte importante tampoco será la parte importante en Viladecans", ha añadido la consellera.

En esta misma línea, la alcaldesa Olga Morales ha remarcado que, en los próximos meses, el Centro Sociosanitario Frederica Montseny recuperará parte de las plazas que ha perdido en los últimos años. Morales ha explicado que el equipamiento cuenta ahora con "cerca de 45 plazas" y que la intención es que se amplíen hasta "cerca de 80". Antes del degoteo, este centro disponía de un total de 182 plazas, de las que 106 eran plazas residenciales (102 concertadas y cuatro privadas) concertadas con la Generalidad de Catalunya.

La alcaldesa ha destacado que también han hablado de la situación de las residencias privadas del municipio y las que están previstas que lleguen y ha comentado que, en el marco de la visita de la consellera de Drets Socials i Inclusió, han abordado también la situación de las personas con discapacidad y cuál los modelos de atención de futuro. A su vez, Martínez Bravo ha aseverado que la reunión ha servido para analizar cómo innovar en el marco de los servicios sociales de la mano de los ayuntamientos y de la Generalitat.