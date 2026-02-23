Esplugues recurre a los serenos para mejorar la sensación de inseguridad: "No queremos causar alarma, pero estamos preocupados"

Tras su progresiva desaparición a partir de la década de los setenta del siglo pasado, no son pocas las grandes ciudades del área de Barcelona que han apostado por recuperar la figura del sereno para colaborar con la policía local, reducir la sensación de inseguridad y luchar contra el incivismo. Vilafranca del Penedès, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Mataró o Cornellà de Llobregat son algunas de ellas y, a partir de esta semana, también Esplugues de Llobregat. El alcalde de la ciudad, Eduard Sanz, ha sido el encargado de presentar al equipo de serenos que desde este mismo lunes patrullarán por las calles de la ciudad en horario nocturno, en lo que ha considerado un anuncio "trascendental para la ciudad".

Ya no cargan manojos de llaves para abrir los portales y su función se asemeja más a la de un agente cívico, pero sí patrullan por las noches. El Ayuntamiento de Esplugues explica que los siete integrantes del flamante equipo de serenos (tres mujeres y cuatro hombres) recorrerán las calles cada noche de la semana, desde las 23 horas y hasta las 6 de la mañana. Han recibido formación en mediación, civismo y comunicación desde el 16 de febrero, todo con el objetivo de "velar por la tranquilidad y la seguridad cuando se hace de noche y acompañar a la ciudadanía que lo requiera, especialmente las mujeres", colectivo que el alcalde Sanz ha descrito como "el más amenazado y que corre más riesgos".

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, saluda a los miembros del nuevo equipo de serenos municipal / EL PERIÓDICO

Así, en Esplugues, el "equipo de serenos del siglo XXI" irá uniformado para ser fácilmente identificable, dispondrá de teléfonos móviles para atender llamadas durante toda la noche (los vecinos se podrán comunicar con ellos en los números 608 339 011 y 676 250 690), tabletas para registrar incidencias, silbatos como elemento de aviso y para hacer notar su presencia y una emisora para tener contacto directo con la Policía Local. Uno de los servicios más frecuentes e importantes que realizarán tiene que ver con el "acompañamiento a las personas que han de salir de noche y que no se sienten seguras caminando por la calle o tienen limitaciones para hacerlo". "Para nosotros, la seguridad no es un eslogan, es una condición básica de libertad", ha declarado Sanz.

Sube un 10% la criminalidad

"No queremos crear ninguna alarma, Esplugues es una ciudad segura —ha declarado Sanz—, pero estamos preocupados por el aumento de los pequeños robos, los hurtos y los tirones, así que no permitiremos que esto pase a estar normalizado". No en vano, los datos de criminalidad del Ministerio de Interior recientemente publicados indican que los delitos convencionales crecieron un 10% en 2025 en la ciudad, respecto al año anterior. "No queremos minimizar la cuestión, pero nos tenemos que focalizar en los puntos en que tenemos más claro dónde hay un problema", ha asegurado Sanz.

"No estamos nada contentos con esos datos", ha admitido el alcalde, que, sin embargo, ha querido destacar las tipologías delictivas en que la evolución es positiva, como por ejemplo los robos con violencia e intimidación (-22,3%) o los robos con fuerza en domicilios (-22,5%), así como el ligero ascenso en los hurtos (2,2%), el tipo de delitos que más sensación de inseguridad provoca en la ciudadanía. En la otra cara de la moneda, destacan los aumentos en delitos de lesiones y riñas tumultuarias (+61,95), los delitos contra la libertad sexual (+21,1%) y el tráfico de drogas (+128,6%, pasando de 7 a 16 hechos delictivos entre 2024 y 2025). Así, la presentación de este lunes sirve para el gobierno municipal como respuesta al balance del ministerio: "Vemos la realidad, y actuamos", ha sentenciado el alcalde.

Plan 'Esplugues, ciutat segura'

La introducción de los serenos es una de las tres patas en que se basa el plan 'Esplugues, ciutat segura', un paquete de medidas que se ve completado con la introducción de una nueva unidad de Policía de Proximidad a partir del lunes 2 de marzo. También llamada 'policía de barrio', nace con el objetivo de "prevenir, anticiparse a los problemas" e incrementar, de nuevo, la "sensación de seguridad" de los vecinos. Los seis agentes de la unidad se dividirán en tres áreas para cubrir la ciudad. La primera, exclusivamente en el barrio de Can Vidalet, uno de los puntos calientes del municipio y donde, no en vano, el Ayuntamiento ha decidido realizar la presentación de las medidas. El resto de la ciudad quedará dividida en otras dos zonas por la avenida de Cornellà. Cada área tendrá un 'policía de barrio' por la mañana y otro por la tarde. Patrullarán a pie y procurarán mantener un contacto directo con la ciudadanía. De hecho, el alcalde Sanz ha ejemplificado esta intención de proximidad aludiendo a que la idea es que "si los vecinos tienen a su panadero o a su frutero de confianza, también han de tener a un policía local de confianza".

Presentación de los serenos y de la unidad de policía de proximidad en Esplugues de Llobregat / ACN

El fin buscado radica en que el agente se convierta en un referente en el barrio a través del contacto directo, pero también gracias a mantener reuniones periódicas con las entidades y asociaciones de cada área así como con las escuelas. El alcalde Sanz ha resumido la esencia de esta nueva unidad apelando a la necesidad de que los vecinos "conozcan por el nombre a su policía de calle, de barrio". "La mejor seguridad debe ser preventiva y llegar antes que el problema", ha sentenciado el edil.

Por último, la tercera medida que incluye el plan 'Esplugues, ciutat segura' contempla la instalación de 30 cámaras más de videovigilancia, prevista en dos tandas de aquí hasta que llegue el verano. Las aproximadamente 130 de que dispone actualmente la ciudad están dedicadas al control del tráfico o a la vigilancia de los edificios municipales, de manera que en primer término se instalarán una decena más (ocho de ellas para seguridad ciudadana) y otras 20 más adelante. De nuevo, una de las áreas en que más se incidirá será el barrio de Can Vidalet, en lugares como por ejemplo la salida del metro de la parada de la L5 del mismo nombre. Junto a la construcción de la nueva comisaría, el consistorio considera que este paquete de medidas supondrá "un cambio relevante en la ciudad, que afectará a la fórmula en que veníamos trabajando la seguridad".