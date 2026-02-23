Empiezan las obras de la pacificación del centro de Badalona: Albiol pide "paciencia" a los vecinos

Las obras de reforma de la calle de Francesc Layret de Badalona han empezado este lunes con el objetivo de transformar el centro de la ciudad en una gran isla para peatones. El proyecto, con una inversión de más de 5 millones de euros y una duración prevista de 14 meses, prevé convertir el eje en un bulevar para peatones y comportará afectaciones importantes al tráfico, cambios de sentido en calles adyacentes y modificaciones en zonas de carga y descarga y en la recogida de basura. El alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha celebrado el inicio de los trabajos como "el gran día" después de "más de 15 años de espera" pero también ha avisado que la reforma comportará molestias a los vecinos e "implicará cambiar hábitos" en la zona del centro de la ciudad.

En esta primera fase, los trabajos se centran en el tramo entre la avenida del President Companys y la calle del Temple. Como norma general solo podrán circular por Francesc Layret los vehículos de transporte público, los de servicios y mercancías y los vecinos. El consistorio también ha detallado que se han hecho modificaciones en el sentido de circulación de calles como la Mercè y Carme, que pasan a ser de doble dirección exclusivamente para vecinos; Sant Pere, que cambia el sentido y pasa a dirección Montgat, o la del Temple, que pasa a dirección montaña, entre otros de otros ajustes.

Albiol ha remarcado que se trata de una intervención "muy complicada" porque afecta "seguramente a la calle más transitada de la ciudad" y el "centro administrativo" de Badalona. En declaraciones coincidiendo con el primer día de las obras, el alcalde ha defendido que el paso habitual de vehículos ante el Ayuntamiento era "una anomalía" y que la reforma ha de servir para "ganar este espacio de calidad" y hacer el centro "bonito, digno" y "más amable". También ha reconocido que los trabajos "molestarán a los vecinos" y ha pedido paciencia, comparándolo con una reforma doméstica: "Cuando en casa haces una reforma de la cocina, a la cocina no puedes entrar y te genera polvo".

En paralelo a los cambios de movilidad, el Ayuntamiento ha anunciado nuevas ubicaciones para la carga y descarga en la avenida del President Companys, en la calle del Temple y en la avenida de Martí Pujol, así como un aparcamiento para motos en la plaza de la Assemblea de Catalunya. En cuanto a los residuos, durante esta primera fase se eliminan tres puntos de contenedores soterrados en Francesc Layret y se colocarán contenedores de "quita y pon" en el Temple, Eduard Flò y Jaume Borràs, de 19:00 a 24:00 horas.

Las obras también incluyen la sustitución del arbolado de la calle, con la plantación prevista de 77 árboles de diferentes especies como magnolios o perales ornamentales. También habrá actuaciones en la plaza de la Vila, donde se renovará el pavimento y el mobiliario urbano. Además, el exterior de la Casa de la Vila incorporará una nueva iluminación para resaltar la importancia histórica e institucional. En una fase posterior, el proyecto contempla la transformación completa de la Vía Augusta para establecer un carril bus en sentido Mataró.